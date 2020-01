Marcada para o próximo sábado a abertura da UPA de Itaipava

Petrópolis - Tudo pronto para a abertura da unidade de urgência e emergência de Itaipava, que recebeu o nome de UPA de Itaipava Padre Quinha em homenagem carinhosa ao religioso que fez história na cidade. A inauguração está marcada para o próximo sábado, dia 18, às 9h30, quando as equipes já começam a atuar no atendimento à população. Cerca de 90 mil pessoas serão beneficiadas com este importante investimento na saúde do município.

A unidade será custeada pelo município e administração será feita pelo Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (SEHAC), conforme acontece com as demais UPAs. Uma Parceria Público Privada (PPP), possibilitou que o Grupo Petrópolis fizesse a doação de todo o equipamento e mobiliário necessário para a montagem da unidade, num montante de aproximadamente R$ 1 milhão e 800 mil.

A unidade funcionará 24 horas para atender os casos de urgência e emergência, adulto e infantil. O Serviço de Urgência e Emergência de Itaipava funcionará no Centro do distrito, na Estrada União e Indústria, 11.175.