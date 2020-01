Laudo comprova sarampo em bebê de seis meses na Região Serrana do Rio

Petrópolis - Uma bebê de seis meses contraiu sarampo, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a criança recebeu o tratamento adequado e já se recuperou. A menina não havia tomado a dose da vacina contra a doença. O caso foi notificado em dezembro e a contraprova, confirmando a infecção, saiu na última semana.

A vacinação contra o sarampo volta a ser intensificada em Petrópolis. A determinação é da Secretaria de Estado de Saúde, que está implementando medidas para conter o avanço da doença no Estado do Rio de Janeiro. Nesta etapa, o público alvo é a população com idades a partir de seis meses e adultos até 49 anos, que não tenham tomada nenhuma dose da vacina ou que tenham tomado apenas uma dose. Em Petrópolis, 17.304 pessoas foram imunizadas contra o sarampo no último ano.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, haverá dois dias D nesta etapa, o primeiro no dia 1º de fevereiro e o segundo no dia 7 de março, ambos aos sábados. O município conta com 2.950 doses para o início desta nova etapa de vacinação - mais doses serão fornecidas pelo Estado ao longo da campanha.



Entre 1º de janeiro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, 375 casos da doença foram registrados em 18 municípios, um dos casos em Petrópolis.



A secretária municipal de saúde, Fabíola Heck, informou que as doses estão disponíveis em todas as 15 salas de vacinação da cidade. O esquema de vacinação indica uma dose para crianças de 6 à 11 meses e 29 dias; duas doses para a população com idades entre um ano de vida até adultos de 29 anos, 11 meses 29 dias; e uma dose para adultos de 30 anos à 49 anos, 11 meses e 29 dias.



“Quem tem dúvida sobre se deve ou não tomar deve se dirigir a um dos postos onde há salas de vacinação com a caderneta vacinal. Os adultos que não tenham as cadernetas e que não tem certeza se tomaram a vacina devem ser vacinar”, explicou.

Postos de vacinação:



Centro de Saúde



PSF São Sebastião



PSF Morin



PSF Alto da Serra



UBS Quitandinha



UBS Independência



UBS Mosela



UBS Retiro



UBS Itamarati



Hospital Alcides Carneiro



UBS Pedro do Rio



PSF Posse



UBS Araras



UBS Itaipava



Posto de Saúde do Vale das Videiras