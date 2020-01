Nossos pontos turísticos

Hotel Quitandinha

Erguido no início da década de 40 para ser o maior Cassino da América do Sul, o palácio Quitandinha, situado em bairro com o mesmo nome, hoje promove atrações culturais e parte da imponente construção serve como residência particular. E põe imponente nisso: são 13 grandes salões e 440 apartamentos em cerca de 50 mil metros quadrados de área construída. A cúpula do salão Mauá é a segunda do mundo em tamanho e o palácio comporta pista de patinação de gelo, boliche e um teatro com 1100 lugares. No maior palácio do Brasil, e um dos maiores da América Latina, personalidades como Walt Disney, Getúlio Vargas, Orson Welles e Carmem Miranda já deram o ar da graça. O que você está esperando para conhecer o Quitandinha de perto? O hotel está aberto de terça a domingo (inclusive feriados), entre 9:30h e 16:30h.



Avenida Joaquim Rolla, nº 2 – Quitandinha



Telefone: (24) 2245-2020





Catedral São Pedro da Alcântara

A Catedral de Petrópolis começou a ser construída em 1884 e só foi concluída 100% em 1969. O estilo neogótico marca mais um monumento petropolitano que pode ser apreciado por religiosos ou mesmo por amantes de belas obras. Ela também fica no Centro de Petrópolis, na rua São Pedro de Alcântara. A Catedral tem visitação diária das 8h às 18h.

Rua São Pedro Alcântara, 60 - Centro



Telefone: (24) 2242-4300







Palácio de Cristal

Inspirado no palácio de Cristal de Londres, a estrutura petropolitana, situada no Centro, foi inaugurada em 1884 e foi um presente do Conde d’EU à sua esposa princesa Isabel. Hoje, o belo local cercado com paredes de vidro, é usado em eventos e exposições. Aberto diariamente até 18h.



Rua Alfredo Pachá, s/nº, Centro



Telefone: (24) 2247-3721



Museu Imperial

O Museu Imperial, popularmente conhecido como Palácio Imperial, é um museu histórico-temático localizado no centro histórico da cidade de Petrópolis. Está instalado no antigo Palácio de Verão do imperador brasileiro Dom Pedro II. O museu está aberto de terça a domingo, das 10h às 17h.

Rua da Imperatriz, 220 – Centro



Telefone: (24) 2233-0300







Casa de Santos Dumont

Museu Casa de Santos Dumont, mais conhecida como A Encantada, está situado no município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. A casa de Santos Dumont em Petrópolis é uma pitoresca residência incrustada em uma localidade íngreme na cidade, construída em 1918. A casa permanece aberta de terça a domingo, das 9h às 17:30h.

Rua do Encanto, 22 – Centro



Telefone: (24) 2247-5222