Abordagem policial termina em tumulto no Centro de Petrópolis

Petrópolis - O caso aconteceu na noite desta quarta-feira na rua 13 de maio, Centro da cidade. Imagens feitas da janela do apartamento por um morador mostram dois agentes da Polícia Militar tentando apartar uma suposta briga entre jovens. Após alguns minutos, o rapaz, já detido, é encostado num veículo e tem uma arma apontada contra ele por um dos policiais. Testemunhas afirmam que, enquanto isso, o outro policial deu um tapa na cabeça do jovem.

Na sequência do vídeo, um outro rapaz que estaria envolvido na briga também foi puxado e revistado pelos policiais. A autenticidade da gravação foi confirmada pelo comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, tenente-coronel Marcelo Bernardo. Segundo ele, uma averiguação formal do comportamento dos oficiais será realizada o quanto antes. O comandante disse, ainda, que os dois policiais devem prestar esclarecimentos ao comando. A Secretaria de Estado da Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para averiguar a conduta dos PMs. Nenhuma ocorrência sobre o caso foi registrada nas delegacias de Petrópolis.

Moradores da rua 13 de maio garantem que brigas acontecem semanalmente nos bares locais e que, frequentemente, a polícia precisa intervir. "Essa garotada vem pra cá e faz baderna a noite inteira. Bebem demais e alguns usam drogas no meio da rua sem medo de ninguém. Não sou a favor da violência, mas isso tem que ter um fim. Muita gente já se mudou daqui por causa disso. Eles se divertem e a gente sofre". As palavras são de uma moradora de 66 anos que preferiu não ser identificada.