CPTrans reforça sinalização no Trevo de Bonsucesso após vandalismo

Petrópolis - As equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) reforçaram, nesta semana, a sinalização no Trevo de Bonsucesso, após o local ser alvo de vandalismo. O material de sinalização da via foi furtado e depredado, colocando em risco os usuários do local. O trevo, localizado na entrada de Itaipava, possui um grande fluxo de veículos, principalmente aos finais de semana, quando a região recebe muitos turistas. Um levantamento da CPTrans apontou que em 2019 houve um prejuízo de mais de R$ 29 mil por conta de furtos e depredação de material de sinalização de trânsito.



Também recebeu nova sinalização a Rua Treze de Maio, no Centro, no trecho onde caiu uma árvore no início do mês. A equipe instalou nova sinalização horizontal de “pinos” (barreiras físicas) na via, para impedir que os motoristas façam o cruzamento de forma irregular e sem segurança.



Vale destacar que deteriorar placas é caracterizado como vandalismo e os autores podem ter pena que varia de seis meses a três anos de prisão. Já no caso de furto de patrimônio público, a pena pode variar de um a quatro anos de reclusão.