Guarda Civil conduz homem para delegacia por agressão à mulher

Petrópolis - A Guarda Civil municipal conduziu um homem para delegacia acusado de agredir a mulher na Rua General Osório, no Centro da cidade. O caso aconteceu na noite desta terça-feira. Uma testemunha acionou um agente que fazia patrulhamento na região e relatou que o agressor havia aplicado um chute no rosto da vítima. No local, ele negou a acusação, mas foi levado para a 105ª DP, no Retiro, onde ficou preso com base na Lei Maria da Penha.



Este é o segundo caso de ocorrência atendida pela Guarda Civil com condução do acusado para a delegacia em uma semana. Na última quarta-feira, dia 15, um homem foi levado para a 105ª DP depois de ser denunciado por importunação sexual em um ônibus. Na ocasião, o motorista parou o veículo na Avenida Koeler e acionou agentes que trabalham na sede da prefeitura.



A Guarda Civil tem mais de 200 agentes e mantém um efetivo diário na rua de 30 homens em rondas de patrulhamento no Centro e arredores e mais 10 para atender a região dos distritos.