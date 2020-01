Petrópolis - O pump track e o e-sports estão confirmados na programação dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis (Jeups) deste ano. Com mais essas duas novidades, são 11 modalidades esportivas em disputa na competição estudantil até o momento. Além delas, o governo municipal estuda incluir também o taekwondo. As mudanças têm como objetivo superar o número de escolas participantes de 2019, quando 50 unidades escolares se inscreveram no Jeups, o maior número da história da competição.



Para apresentar as novidades, a prefeitura está convidando as escolas municipais, estaduais, federais e particulares para o congresso técnico do Jeups, que será realizado no dia 16 de fevereiro, às 15h, no Centro de Cultura Raul de Leoni. O evento permite que os responsáveis por cada instituição de ensino opinem sobre o regulamento e a fórmula de disputa dos jogos, assim como as datas em que cada modalidade será realizada.



No ano passado, a prefeitura entregou 57 troféus e 3,1 mil medalhas na cerimônia de encerramento da competição. As modalidades em disputa foram oito, sendo cinco coletivas: futebol de campo, futsal, handebol, basquete e vôlei, e três individuais: tênis de mesa, xadrez e judô. O atletismo não foi realizado por causa da forte chuva na semana em que a competição seria disputada.



Com as novidades para 2020, a prefeitura quer estimular a participação de ainda mais alunos. “Com a inclusão de outras modalidades, queremos que mais estudantes estejam interessados em participar. O Jeups é uma ferramenta importante no fomento ao esporte no município. Quanto mais alunos participando, melhor”, garante o superintendente.