Petrópolis - A vistoria anual da Companhia Petropolitana de Transporte para táxis com placa final 1, começa no dia 3 de fevereiro e pode ser feita até o dia 14 do mesmo mês, na sede da Companhia, localizada na Rua Alberto Torres, 115 – Centro, entre 9h e 17h30, de segunda a sexta. O próprio permissionário deve levar o veículo. No local os fiscais irão verificar as condições do automóvel, documentação do carro e do motorista e quitação de tributos municipais.



O município possui uma frota de 541 táxis, sendo 535 veículos comuns e 6 adaptados. A vistoria acontece anualmente para que os taxistas atualizem o documento de alvará de permissão para exercer o serviço no município.

Para a vistoria, o permissionário precisa apresentar a cópia legível dos documentos: CRLV 2019 ou 2020, inspeção GNV 2019, aferição taxímetro 2019, ISS 2019 pago dos permissionários e auxiliares - nos casos de isenção, o mesmo deve apresentar xerox do cartão que comprove, Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal atualizada do permissionário e auxiliares, CNH com a indicação que “exerce atividade remunerada” do permissionário e auxiliares, comprovante de residência do permissionário e auxiliares, Cartão de Permissão (alvará) 2019 (original) e pagamento da Taxa de Vistoria.



A equipe de fiscalização lembra que, durante a vistoria, é fundamental que o permissionário esteja presente. Caso o mesmo não possa ir, só será admitido o representante legal, judicial ou convencional com os documentos. Durante o processo de vistoria, a CPTrans poderá, caso entenda necessário, solicitar documentos complementares. Toda a documentação deve ser apresentada, pois a falta de qualquer exigência implicará na não realização do processo de renovação da autorização. Para certificação da vistoria também é necessário estar quite com todos os encargos provenientes de multas aplicadas, excetuando-se os casos com recursos interpelados.