Terceira edição do Feirão Limpa Nomes começa nesta segunda-feira

Petrópolis - Começa nesta segunda-feira, dia 27, a terceira edição do Feirão Limpa Nome, que acontece até o dia 31 de janeiro. A ação ocorre na Casa dos Conselhos, na Avenida Koeler, nº 260, das 9h às 16h. Nesta edição os consumidores poderão negociar suas dívidas com as empresas varejistas Casas Bahia e Ponto Frio, as empresas de telefonia, internet e TV à cabo, Oi, Claro, Tim, Vivo, Sky, Net e Tech Cable, a lojas Gisele Jeans, a sapataria Bico da Bota, os bancos Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú e a administradora de cartões de crédito Servir Card, além das concessionárias Enel e Águas do Imperador.



O Feirão Limpa Nome é promovido pela prefeitura de Petrópolis, por meio do Procon Petrópolis, e se consolidou na cidade, por ajudar a população a ficar em dia com suas contas, com condições acessíveis e especiais, que podem chegar em até 90% de desconto.



“Vamos para a terceira edição e o que temos observado é o crescimento do Feirão, mas a experiência também nos trouxe a importância da priorização das maiores negociadoras. Ou seja, teremos uma estrutura de atendimento maior para àquelas empresas cuja demanda de pessoas é maior. Essa proporcionalidade visa fazer com que o usuário passe menos tempo na fila de espera, tendo um atendimento ainda mais efetivo”, explica o coordenador do Procon Petrópolis, Bernardo Sabrá.



A última edição do Feirão aconteceu em agosto do ano passado e bateu recorde de acordos e negociações: foram quase 1.000 pessoas atendidas e R$ 6.034.514,00 negociados. A edição contou também com o maior acordo de todos os Feirões, uma dívida de 2007 superior a R$ 1,2 milhões que recebeu 99,98% de abatimento, e o consumidor vai pagar apenas R$ 230. Todas negociações serão acompanhadas e protocoladas pela equipe do Procon. Elas ocorrem de forma rápida e fácil para os consumidores. Basta levar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e os boletos das dívidas.