Educação tem atendimento especial a futuros moradores do Vicenzo Rivetti

Petrópolis - Para facilitar a vida dos futuros moradores do condomínio Vicenzo Rivetti, a Secretaria de Educação vai fazer um cadastramento sobre o número de crianças em idade escolar, que já estão matriculadas em escolas da rede, e que passarão a morar na região do Carangola. O objetivo é reorganizar os espaços escolares da região para garantir vagas nas unidades mais próximas do condomínio.



Os futuros moradores serão atendidos nos dias 27 e 28 de janeiro na Casa da Educação Visconde de Mauá. “Ao mudar para o condomínio, algumas famílias terão a necessidade de matricular os filhos mais próximo da nova residência e o que a Educação deseja fazer é fazer esse levantamento e ajustar as matriculas de acordo com as necessidades e capacidade de atendimento das unidades escolares mais próximas do condomínio”, explica a secretária de Educação, Marcia Palma.



No dia 27 de janeiro o atendimento será para as famílias do bloco 1 e 2, das 8h30 às 13h. Nesse mesmo dia, os moradores dos blocos 3 e 4 serão atendidos entre 14h e 18h30. Já no dia 28 de janeiro o atendimento será das 8h30 às 13h para os moradores dos blocos 6 e 7 e na parte da tarde, 14h às 18h30, para os moradores que compareceram nos horários especificados.



O conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti é destinado para pessoas que ficaram desabrigadas por causa de chuvas no município e que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda familiar de até R$ 1,8 mil por mês. São 776 apartamentos em três condomínios, dois com 300 unidades e um com 176. Ele começou a ser construído em 2013, mas as obras foram paralisadas pela empresa anterior já no ano seguinte. Só em 2017, já no atual governo, os trabalhos ganharam ritmo e saíram de 5% para 97,5%. A conclusão das obras foi dividida por condomínio.