Prefeitura discute plano de segurança para Avenida Barão do Rio Branco

Petrópolis - Duas pessoas foram atropeladas por um veículo que tentava uma ultrapassagem irregular na manhã do último domingo, na Avenida Barão do Rio Branco. Segundo testemunhas, o motorista, não identificado, invadiu a faixa reservada aos pedestres e ciclistas e não teve tempo de frear ao entrar numa curva, atingindo dois atletas. "A gente não aguenta mais ver essas cenas na Barão. Todo fim de semana isso acontece, mas dessa vez acabou em acidente. A via tem que ser fechada, caso contrário os carros vão continuar invadindo a nossa pista. Graças a Deus que a prefeitura vai tomar providências. Pelo amor de Deus, temos que lembrar que têm muitas crianças no local", disse Amanda Garcia, presente no momento do atropelamento.

Após o acidente, o presidente da Câmara Municipal, vereador Hingo Hammes, afirmou que vai se reunir, ainda nesta semana, com o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Jairo Cunha, o superintendente de Esportes e Lazer, Leandro Kronemberg e com o prefeito Bernardo Rossi, na intenção de discutir uma medida que garanta a segurança no circuito de lazer. Segundo o próprio vereador, três pontos serão discutidos: a fiscalização efetiva no local em dias específicos, a conscientização dos motoristas e a localização do circuito.

"O circuito da Barão do Rio Branco está consolidado e atrai famílias todos os finais de semana e feriados. Não existe a possibilidade desse projeto ser encerrado. Vamos ouvir os usuários e a população e pensar em algumas alternativas. Talvez a possibilidade seja estudar o fechamento de parte da outra pista, no sentido Centro, acabando com o compartilhamento da via entre motoristas e pedestres", explicou o vereador.

Outros atletas presentes no local do acidente ficaram satisfeitos com as futuras providências, mas lembraram que fatos assim vêm se repetindo. "Em 2018 um vídeo viralizou em Petrópolis exatamente sobre esse mesmo problema. Um carro entrou na faixa destinada aos atletas e permaneceu ali por mais de 500m. Não sei como não passou por cima de alguém. Ficamos satisfeitos com a notícia que a prefeitura vai tomar providências. Até que enfim alguém vai fazer alguma coisa", disse Hamilton Fernandes, frequentador do espaço de lazer.

Hingo Hammes lembrou que uma comissão da Câmara já discute a questão das ciclofaixas e, neste momento, vai também abordar a questão de segurança: "Queremos ouvir as pessoas, receber ideias e propostas. É importante frisar que qualquer mudança vai exigir estudos, mas precisamos iniciar esses debates com urgência. Estamos na Câmara abertos aos diálogos para tentar encontrar a solução o mais depressa possível", finalizou o vereador.