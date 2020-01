Defesa Civil faz ação em Itaipava e encerra atividades nos terminais rodoviários

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias entregou cartilhas de prevenção aos desastres de origem natural nesta terça-feira em Itaipava, encerrando a programação nos terminais rodoviários urbanos. O trabalho teve como objetivo reforçar os cuidados necessários em casos de chuvas fortes, aproveitando os locais que contam com fluxo grande de pessoas diariamente. A iniciativa integra o conjunto de atividades do Plano Verão 2020.



Ao longo do mês, agentes da Defesa Civil também realizaram a ação nos terminais do Centro, Itamarati e Corrêas. O material entregue ensina dicas simples, como a preparação de um kit de emergência, o conserto de vazamentos em reservatórios e caixas-d’água e o descarte correto do lixo. Outro ponto abordado nas cartilhas é o papel dos moradores na prevenção de desastres.



Além dos disso, as equipes também fixaram o material do SOS Chuvas em bares, lanchonetes, padarias e bancas de jornais próximos aos terminais rodoviários. "São dicas muito simples, mas que podem salvar vidas", garante o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato, que liderou os agentes na ação em Itaipava.



"A ideia é aproximar a Defesa Civil cada vez mais de quem mora nas áreas de risco. Para isso acontece o trabalho de prevenção nos bairros e também nas escolas", destaca o prefeito Bernardo Rossi. Na próxima quinta, dia 30, às 10h, a entrega de cartilhas será realizada na Rua do Imperador. "Vamos aproveitar o grande fluxo de pessoas na Praça Dom Pedro para realizarmos este trabalho", explica o secretário de Defesa Civil.



No fim do ano passado, a Defesa Civil realizou a entrega desse material educativo nas 12 comunidades da cidade que contam com 20 conjuntos de sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. Os agentes também vistoriaram cada um dos 15 pontos de apoio existentes nos bairros. A ação reforçou a importância das sirenes e preparou os locais para estarem abertos neste período.



“Organizamos todo o sistema de alerta e alarme ainda no ano passado, com as visitas nas comunidades e nas escolas. Vale ressaltar que todas as sirenes estão funcionando e serão acionadas caso os índices pluviométricos necessários para isso sejam atingidos", disse o coronel Paulo Renato.



O trabalho realizado nos terminais rodoviários urbanos faz parte Plano Verão 2020. Também estão incluídos neste planejamento o Defesa Civil nas Escolas, o Defesa Civil Jovem, o SOS Chuvas e o programa Rio Limpo. Os planos de contingência da estação estão disponíveis no site da prefeitura, o www.petropolis.rj.gov.br.