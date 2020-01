Universitária petropolitana é selecionada para curso de designer de moda em Milão

Petrópolis - “A realização de um antigo sonho” é a definição dada pela própria estudante, Lorena Borges. A menina, que cursa o segundo período da graduação do curso de moda numa faculdade em Petrópolis, foi selecionada entre outros 300 estudantes para, a partir de junho, fazer parte de um curso de designer de moda, em Milão, na Itália. Ela foi uma das selecionadas do prêmio Fashion for Future, em dezembro do ano passado.



Tudo começou graças ao incentivo de uma de suas professoras, e coordenadora do curso, Márcia Souza. Segundo ela, o talento de Lorena foi identificado logo nas primeiras aulas. “A Lorena, desde o primeiro período, fez trabalhos brilhantes, tanto em termos de pesquisa e entendimento das demandas, como apresentando habilidades manuais diferenciadas. Para um professor não é difícil perceber a sensibilidade para a área”, contou a professora.



Lorena não vê a hora de desembarcar na capital mundial da moda. “Espero que esse curso amplie meus horizontes, que eu absorva e aprenda bastante. E que gere oportunidades para mim na área. Sempre quis cursar moda, mas o sonho ficou adormecido por um tempo. Quando pude custear a faculdade, fui logo atrás de realizar. Agora eu sou só alegria e ansiedade”, revelou.



A coordenadora do curso disse, ainda, já ter planos para o retorno da estudante à faculdade. “Milão representa a moda impecável, de trabalhos manuais incríveis. Quando Lorena retornar, vamos fazer uma roda de conversa para que ela possa trazer essa visão de moda europeia e compartilhar conosco o aprendizado”, finalizou Márcia Souza.