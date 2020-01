Prefeitura inicia obras de recuperação de ponte no bairro Bingen

Petrópolis - A prefeitura deu início nesta terça-feira ao trabalho de recuperação da cabeceira de uma ponte na Rua Paulo Hervê, no bairro Bingen. A ponte ficou danificada pela chuva do início do ano e, por isso, o município está fazendo uma obra emergencial no local. Três funcionários da empresa Barra Nova Engenharia estão fazendo a retirada de escombros, primeira etapa do serviço. Além da recomposição da parte de alvenaria, também haverá recuperação de um tubo de ferro que fica embaixo da ponte e serve para escoar água da chuva.



“Essa é uma das obras emergenciais de maior porte que vamos fazer na cidade em função das chuvas do início do ano. Atuamos no primeiro momento com a Defesa Civil atendendo as ocorrências e com todas as secretarias mobilizadas para a limpeza e assistência às famílias. Agora, estamos dando sequência aos trabalhos mais pesados, as obras maiores, recuperação das vias com asfalto e manutenção do calçamento”, disse o prefeito.



Também nesta terça, a empresa começou a mobilizar funcionários que vão fazer outra obra emergencial, uma contenção na Rua Dr. Modesto Guimarães, no bairro Carangola. O local receberá um muro de gabião e o canteiro de obras já está sendo instalado, com o serviço iniciando nos próximos dias.



Outro trabalho feito é o de manutenção de calçamento nas ruas onde os paralelos acabaram se desprendendo por causa da chuva. Nesta terça, três equipes atuaram nas ruas Cardoso Fontes (Castelânea), Miguel Detsi e José Bonifácio (Centro), Marechal Hermes (Quarteirão Ingelheim), Paula Buarque e Amaral Peixoto (Quitandinha). O programa Prefeitura Presente fez aplicação de asfalto em ruas da Comunidade do Alemão, Madame Machado, Quitandinha, Valparaíso, Chácara Flora, Mosela, Bingen, Vila Militar, Carangola, Itaipava e Castelânea.