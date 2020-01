Prefeitura adquire "castramóvel" para o controle da população de cães e gatos

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi apresentou nesta quarta-feira aos protetores dos animais e população em geral, o "castramóvel" que acaba de ser adquirido pelo município. O veículo foi exposto na Praça Dom Pedro II e é considerado um marco nas ações em prol da causa animal. A unidade móvel percorrerá regiões de Petrópolis para dar continuidade às ações de controle da população de cães e gatos.



“Além desta unidade móvel de castração já estamos licitando também um furgão para poder oferecer um serviço completo, tanto de castração quanto o de controle de zoonoses. O castramóvel é um compromisso nosso cumprido com os protetores e com a causa animal”, ressaltou Bernardo Rossi.



A unidade móvel de castração possui duas mesas cirúrgicas, unidades de repouso dos animais, pias para higienização, mesa para anestesia e balanças para pesagem dos animais, geladeira e também banheiro. O veículo foi adquirido com verba parlamentar proveniente do então deputado federal Otávio Leite, hoje licenciado do cargo. O trabalho de castrações será desenvolvido pela Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde em parceria com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal.



Segundo Elisabeth Wildberger, diretora de Vigilância em Saúde, para iniciar o programa de castrações ainda é necessária a devida autorização de órgãos competentes. A Secretaria de Saúde já iniciou o processo licitatório para a aquisição de insumos cirúrgicos e processo de contratação de profissionais veterinários para atuarem no castramóvel. O programa de castrações será desenvolvido junto às áreas de população carente e também em parceria com os protetores de animais das regiões que receberão o castramóvel.



Protetora há 11 anos, Andréa Santos, ligada ao Conselho Municipal de Proteção aos Animais, afirmou que o castramóvel é uma importante ferramenta em prol da causa animal do município. “É de uma importância gigantesca esta aquisição para o nosso município. Estamos muito felizes com esta conquista. Estamos lutando por isso há muitos anos”, disse.