Polícia de Petrópolis apreende uma arma a cada três dias em operações na cidade

Petrópolis - Os números deixam clara uma situação perigosa: mais de 60% das armas que vêm sendo apreendidas pela polícia nas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro são de fabricação brasileira. Dessas, cerca de 40% de uma única fábrica. São revólveres e pistolas de pequeno, médio e grosso calibre, utilizadas em crimes após terem sido comercializadas de forma ilegal por um mercado negro que insiste em permanecer em território nacional.

Os dados foram revelados pela ONG Sou da Paz, com base em números oficiais. Porém, para a surpresa de muitos, a pesquisa vai contra a ideia de que a maior dificuldade do controle de armas é a vigilância das fronteiras. Os Estados pesquisados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, concentram 42% da população brasileira e 48% das 118.379 armas apreendidas em todo o Brasil em apenas um ano.

Como cidade do interior do Rio de Janeiro, Petrópolis também tem a atenção das forças de segurança voltada ao tema. Ao longo do último ano, 110 armas de fogo, entre revólveres, pistolas, carabinas e espingardas foram apreendidas pela polícia nas áreas do Centro, bairros e distritos, o que significa uma média de uma apreensão por dia. A redução apresentada pelos índices foi de 12% em relação a 2018, quando 125 armas foram retidas. De qualquer forma, os números ainda chamam a atenção das autoridades.

Entre o total de 110 artefatos apreendidos em 2019, 40,9% correspondem a revólveres de calibres variados, como .22, .32 e .38. Pistolas representam um total de 34,5%, seguidas pelas espingardas com 17,2% das apreensões. Além de uma arma de fabricação caseira, três carabinas e três garruchas também foram recolhidas.

Apesar da queda nas apreensões de armas de fogo na cidade, o número de réplicas tomou sentido contrário, com 17 equipamentos recolhidos, apresentando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior, com apenas 13 registros. Outro crescimento é relativo à apreensão de armas brancas. Em 2019 foram recolhidas 32. No ano anterior, apenas 25.

Vale lembrar que a fiscalização ostensiva na apreensão de armas de fogo foi uma das prioridades policiais durante o comando do Tenente-Coronel Marcelo Bernardo, à frente do 26º Batalhão de Polícia Militar durante o ano de 2019. O comandante deixa o 26º BPM ainda esta semana, remanejado para o 7º Comando de Policiamento de Área. Seu lugar será ocupado pelo também Tenente-Coronel Cristoph Carvalho Bezerra Leite, proveniente da vizinha Teresópolis.