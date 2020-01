Palácio de Cristal passa por reforma e jardins recebem atenção especial

Petrópolis - As obras de reforma do Palácio de Cristal já avançaram para os jardins do atrativo. Esta semana, o prefeito acompanhou parte dos trabalhos que estão sendo realizados em um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, que há mais de 20 anos não passava por uma intervenção deste porte. O espaço vai receber banheiros novos e acessíveis, além da troca do piso e de toda a parte elétrica. A reforma vai custar R$ 1.144.768,83, com maior parte do recurso proveniente de emenda parlamentar.

O atrativo foi fechado para visitação na última segunda-feira para que os operários pudessem realizar o serviço nos jardins. A fase agora é de escavação para troca das redes externas, de água e elétrica. Para o prefeito, essa é mais uma grande conquista para a cidade. Com mais de 2 milhões de visitantes por ano, os principais equipamentos turísticos têm ganhado reforço na sua preservação graças à garantia de verbas federais que vêm por intermédio das emendas parlamentares.

Operários da empresa responsável pelo serviço, a Ponta do Céu Urbanização Construções e Paisagismo, trabalham atualmente também na área dos banheiros, que ficará totalmente nova e acessível. Além disso, o Palácio vai receber novas luminárias, um piso de fulget, também conhecido como granito lavado, que é um tipo de revestimento que deixa as pedras aparentes, e ainda terá a entrada reformada.

O Palácio de Cristal é um dos principais patrimônios do município e palco dos principais eventos da cidade de Petrópolis. Só pela Bauernfest do ano passado, por exemplo, passaram mais de 450 mil pessoas.