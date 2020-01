Município firma convênio com o DER para intervenções em estradas que cortam a cidade

Petrópolis - A prefeitura assinou nesta quinta-feira um convênio de cooperação técnica com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) para melhoria da infraestrutura de rodovias estaduais que cortam o município. O acordo também permite a melhoria de vias nos bairros da cidade. O órgão estadual cede materiais e até mesmo equipamentos necessários para intervenções como manutenção viária e drenagem, enquanto o município executa os serviços com mão de obra própria. Esses trabalhos acontecem a partir da apresentação, por parte da prefeitura, de projetos para esses serviços.



“Nós fazemos um trabalho grande de manutenção viária em toda cidade com o programa Prefeitura Presente, mobilizando até oito equipes por dia para aplicar asfalto principalmente nos bairros e nas comunidades de Petrópolis. Ao mesmo tempo, sempre cobramos do DER a manutenção das estradas do governo do Estado que passam na nossa cidade. Com esse convênio, vai ser possível proporcionar essas melhorias e, até mesmo, estender este trabalho para as ruas que são do município”, afirma o prefeito Bernardo Rossi. Só neste mês de janeiro, já foram promovidas 80 ações de aplicação de asfalto pelo Prefeitura Presente em 86 ruas de 30 bairros.



Segundo o DER-RJ, o órgão oferece assessoria técnica aos municípios que firmaram o convênio e fiscaliza a execução das obras. As cidades ficam responsáveis por realizar os serviços, tanto nas estradas estaduais quanto nas ruas do município, a partir do recebimento de materiais, como asfalto e manilhas, entre outros, de acordo com o que é solicitado pelas prefeituras.



O secretário de Obras, Ronaldo Medeiros, e o vereador, Maurinho Branco, também participaram do ato de assinatura do convênio, na sede do Departamento, no Rio. No encontro, o presidente do DER-RJ, Uruan Cintra de Andrade, informou que três estradas estaduais devem receber intervenções. O trecho da Estrada União e Indústria entre Pedro do Rio e Posse (RJ-134) já teve realizada uma licitação e a expectativa do DER é que sejam iniciadas já nos próximos dias o levantamento necessário para que sejam feitas intervenções na pista, incluindo também melhorias de drenagem.



A Serra Velha da Estrela (RJ-107) e a Estrada Bernardo Coutinho, em Araras (RJ-117), também terão intervenções, não apenas nas condições viárias, mas receberão melhorias como iluminação pública.