Prefeitura faz sorteio das unidades do condomínio 2 do Vicenzo Rivetti

Petrópolis - A prefeitura realizou nesta semana o segundo sorteio do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti. Cada um dos 300 beneficiários do condomínio 2 agora sabe em qual bloco, andar e apartamento vão morar. O sorteio foi conduzido pelas Secretarias de Assistência Social, Obras, Habitação e Regularização Fundiária. O evento aconteceu no auditório da UCP.



O sorteio foi semelhante ao realizado em dezembro para as unidades do condomínio 3. As pessoas com algum tipo de deficiência, e que vão precisar de adaptações específicas nas moradias, tiveram prioridade na definição dos apartamentos, seguidas das famílias com pessoas com deficiência que não precisarão de adaptações e, depois, os idosos. Em todos os casos, os beneficiários ficarão nos primeiros andares de cada bloco. Quem não se encaixa nessas situações vai morar nos andares superiores.



“A previsão dada pela empresa responsável pela obra é que a entrega será em março. Nós continuamos a tomar todas as providências necessárias para isso, tanto cumprindo as contrapartidas exigidas pelo Minha Casa Minha Vida, como creche, UBS, trabalho social, como indo além das nossas obrigações para que as moradias fiquem prontas e os beneficiados possam iniciar a vida nova nas suas casas. Esse é o segundo sorteio e agora vamos fazer o do condomínio 1 para concluir mais esta etapa”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



O conjunto habitacional tem 776 unidades divididas em três condomínios, os dois maiores com 300 apartamentos (já sorteados) e o condomínio 1 com 176 moradias. As obras estão em reta final. O sorteio das demais unidades será realizado posteriormente.



Uma das beneficiadas com uma casa no condomínio 2 do Vicenzo Rivetti é a pensionista do INSS, Georgina Torquato. Ela morava no Taquara, em 2006, em um chalé construído pouco tempo antes. Uma chuva fez duas casas vizinhas, dos irmãos dela, caírem. Por causa disso, a pequena moradia onde ela vivia com um dos filhos teve que ser demolida.



“Eu estou muito feliz. Chegou o dia, hoje é dia de vitória na minha vida. Sempre acreditei que esse dia ia chegar e chegou. Estou aqui dando glória e agradecendo a Deus pelo que fez na minha vida e do meu filho. Valeu a pena lutar e acreditar naquilo que muitos disseram que eu não ia conseguir. Hoje todos vão ver a minha vitória”, comemorou Georgina.