Circuito Imperial de Lazer volta a funcionar na Rua do Imperador e Avenida Ipiranga

Petrópolis - O Circuito Imperial de Lazer volta a funcionar na Rua do Imperador e na Avenida Ipiranga a partir do próximo domingo, dia 02. No trecho entre a Praça Dom Pedro e o início da Rua Marechal Deodoro, no Centro, o espaço para as atividades esportivas funciona de 9h às 14h. Já na Avenida Barão do Rio Branco, o circuito estendido, que abrange a Rua 13 de Maio e a Ipiranga, permanecerá montado de 7h até 12h. Equipes da Guarda Civil, da CPTrans e da Superintendência de Esportes e Lazer estarão disponíveis nos dois locais para dar suporte aos praticantes.



Além destas opções, petropolitanos e turistas ainda podem visitar o Parque Municipal, em Itaipava, e o Parque Natural, no Centro, alternativas para quem gosta de correr, andar de bicicleta ou skate. "Recentemente inauguramos as pistas de skate e de pump track, que também são opções dentro do Parque Municipal. São mais equipamentos e espaços para os petropolitanos praticarem atividades físicas gratuitamente", ressaltou o prefeito Bernardo Rossi.



A extensão do Circuito, que começou no ano passado, era um pedido antigo dos corredores. "Por causa da programação do Natal Imperial e do grande fluxo de turistas na cidade, suspendemos a instalação na Rua do Imperador e da extensão. A partir de agora voltamos à normalidade, garantindo que os locais sejam usados para a prática esportiva", explica Leandro Kronemberger, superintendente de Esportes e Lazer.



Sucesso de público desde o ano passado, o Circuito na Rua do Imperador funciona aos domingos, de 9h às 14h, no trecho entre a Praça Dom Pedro e o início da Rua Marechal Deodoro com atividades esportivas e de lazer. A iniciativa da prefeitura conta com o apoio universidades e academias que disponibilizam professores e estagiários para o espaço. A ideia é envolver ainda mais a população nas ações realizadas.



Outra opção é o Parque Natural, que fica na Avenida Ipiranga, com uma área de 16,7 hectares com estágio avançado de Mata Atlântica e pode ser utilizado para trilhas, caminhadas e passeio com toda a família e amigos. O espaço funciona diariamente, de 7h às 17h.