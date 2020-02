Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou, somente em janeiro deste ano, um quantitativo de ocorrências que corresponde a 47% do total de atendimentos do ano passado. Já foram cadastradas 734 em 2020, enquanto nos 12 meses de 2019 foram 1.575 chamados. Os índices de chuva também aumentaram: são 690,6 milímetros acumulados em janeiro na Rua 24 de Maio, um crescimento de 711% em comparação com o mesmo período do ano passado (85,4 milímetros na localidade). A grande quantidade obrigou a Defesa Civil a acionar as duas sirenes da comunidade, Rua Nova e Morro do Estado, no dia 2, quando choveu sete vezes mais que o previsto.



Os dados são registrados pelos pluviômetros da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias que estão acoplados às sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. Em todo o município são 20 equipamentos instalados em 12 comunidades. “No dia em que as sirenes foram acionadas na 24 de Maio, choveu mais de sete vezes o esperado”, disse o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato, lembrando ainda o aumento de 315% no número de ocorrências.



“Seguimos com todas as nossas equipes nas ruas atendendo os chamados. É importante ressaltar que as sirenes estão funcionando, mas é necessário cumprir um protocolo de acionamento, como já expliquei em audiência pública realizada na Câmara Municipal, no último dia 14, e também em plenário para dezenas de lideranças comunitárias, na Casa dos Conselhos, no dia 20”, completou o secretário.



Por conta da previsão de mais chuva para fevereiro, a Defesa Civil está mantendo o reforço na escala com todos os 55 agentes de plantão 24h e pede atenção aos moradores que vivem em áreas de risco para os alertas que podem ser acionados. O órgão também segue monitorando os índices de chuva e os pluviômetros. Para este fim de semana, existe a possibilidade de pancadas de chuva, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).



Além disso, a prefeitura segue com as ações de prevenção como o programa Rio Limpo, o Defesa Civil nas Escolas e o programa SOS Chuvas. A Defesa Civil também entregou cartilhas de prevenção aos desastres de origem natural nas 12 comunidades que contam com as sirenes, nos terminais rodoviários, e nas ruas Teresa, do Imperador e 16 de Março.



"São diversas ações para o período de chuvas fortes, que acontecem desde o início da nossa gestão. Apesar dos números alarmantes, não houve vítimas", destacou o prefeito Bernardo Rossi. "Existe a previsão de mais chuva até, pelo menos, o próximo domingo. Os moradores devem ligar para o 199 e informar em caso de ocorrência", pediu o coronel Paulo Renato.