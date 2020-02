Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi inaugurou na manhã deste sábado o novo centro obstétrico do Hospital Alcides Carneiro (HAC), que vai oferecer mais conforto e melhor atendimento às futuras mamães. A entrega faz parte do primeiro bloco de uma série de intervenções no HAC, que está recebendo o maior investimento da história, R$ 20,8 milhões, para se tornar o Novo Hospital Alcides Carneiro. O espaço recebeu o nome do Dr. Marcelo Ribeiro Barroso.



O Hospital Alcides Carneiro, maior hospital público do município, é referência na realização de partos pelo SUS. Em média, 250 mulheres dão à luz na unidade por mês. “Estamos lançando um novo HAC em parceria com a Fase/Faculdade de Medicina de Petrópolis para atender ao ser humano, à nossa população. Estamos na contramão, enquanto outro municípios estão fechando hospitais, nós estamos abrindo unidades de saúde, reformando hospitais, ampliando a rede de atendimento. Essa é mais uma prova que Petrópolis está vencendo a crise", disse o prefeito Bernardo Rossi.



O novo espaço, que já entra em funcionamento a partir de sua inauguração, possui cinco leitos de observação e quatro salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto) climatizadas, todas equipadas com leitos hidráulicos, banheiro exclusivo e berçário.



“Durante o trabalho de parto as mulheres ficarão nas salas privativas com seu acompanhante em um ambiente reservado e com acolhimento. É muito gratificante poder participar deste momento, principalmente por saber que estamos oferecendo um novo centro obstétrico equipado com o que há de melhor para a população. Temos que agradecer ao prefeito Bernardo Rossi, que atende e incentiva todos os projetos de melhorias para a nossa rede”, disse a secretária de Saúde, Fabíola Heck.



Dos R$ 20,8 milhões investidos no Hospital Alcides Carneiro, R$ 13 milhões estão sendo destinados para obras de reformas e ampliações e R$ 7,8 milhões para a aquisição de equipamentos para diferentes setores da unidade. Os investimentos estão sendo feitas em parceria com a Faculdade Arthur Sá Earp Neto – Faculdade de Medicina de Petrópolis (Fase/FMP).



A supervisora geral da Fase/FMP, Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves, falou sobre a parceria da faculdade com o hospital público. "Esses investimentos reafirmam o quanto nossa faculdade crê e trabalha no sucesso do SUS" disse.



Juliana Tavares, grávida de sete meses, prestigiou a inauguração. “Ficou muito bonito, estou muito feliz. Eu faço o meu pré natal aqui e minha gravidez é de alto risco. É uma tranquilidade para mim e minha família saber que agora teremos este novo centro obstétrico muito bem equipado. Sou muito bem atendida aqui, por toda a equipe”, disse a futura mamãe.



A expectativa é de que, em breve, seja entregue também a nova maternidade. Com a ampliação do setor, o número de leitos passará de 44 para 64. Em paralelo, está sendo montado um banco de leite materno. Os investimentos no HAC também preveem a abertura de 10 novos leitos de UTI pediátricos e três adultos, reformas das enfermarias, abertura do centro de hematologia e ampliação da urgência.



Além da área do complexo hospitalar, foi construído um prédio anexo ao Instituto Médico Legal para o funcionamento da Sala Lilás, cujas obras estão também na reta final. A Sala Lilás fará o acolhimento das vítimas de violência para a realização de exames de corpo de delito e atendimento especializado.