Petrópolis - Com R$ 1.142.874,39 milhões negociados, até às 16h da última sexta-feira, a terceira edição do Feirão Limpa Nome chegou ao fim com recorde de público desta edição: 1818 pessoas conseguiram acordar um montante de R$ 5.092.873,35 milhões. Nos cinco dias de evento, as 20 empresas participantes atenderam a mais de mil pessoas que começam 2020 com o pé direito após conseguir tirar seus nomes do cadastro de negativados e recuperar o crédito na praça.



A edição foi marcada por acordos que ultrapassaram os 90%. Em alguns casos, o abatimento foi de 99%, como o da dona Ângela Rabelo, do Santa Mônica. Ela tinha uma dívida de R$ 13.634,07 e, na negociação, conseguiu abatimento para pagar, apenas, R$ 36.



“Em 2011 perdi minha casa durante o temporal que caiu sobre a cidade. E, desde então, fiquei endividada. Um evento como este é uma bênção, uma verdadeira gratificação para nós que trabalhamos tanto. Desde 2011 ainda não consegui ter um guarda-roupas e agora comprarei um e será como realizar um sonho!”, comemorou.



Quem também teve o abatimento em 99% foi José Ricardo Pereira, morador do Estrada da Saudade. Com uma dívida que ultrapassava os R$ 32 mil ele vai pagar R$ 132. “Eu confesso que não acreditava que fosse conseguir chegar a um valor que pudesse pagar. Minha dívida já estava muito alta. Poder pagar esta dívida é uma vitória para minha vida”, destacou.



Bernardo Sabrá, coordenador do Procon e responsável pelo Feirão Limpa Nome comemora mais uma edição de sucesso. “Estamos na terceira edição dessa iniciativa oportunizando que a população petropolitana consiga recuperar seu crédito. Isso garante a recuperação da autonomia financeira e, principalmente, recupera a dignidade dessas pessoas. O projeto já está consolidado na cidade e ficamos felizes por ser referência nesse assunto e ver como o Feirão tem ajudado a tantas famílias”, destacou ele, que recebeu representantes de Procons de outras cidades para conferir mais essa edição.



Nesta edição, participaram do Feirão as empresas Enel, Águas do Imperador, Oi, Claro, Tim, Vivo, Sky, Net, Tech Cable, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Gisele Jeans, Bico da Bota e a administradora de cartões de crédito Servir Card. O Feirão também contou com a participação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para consultar negativação junto ao SPC e por qual empresa e com a OAB, que homologou os acordos junto com os fiscais do Procon e auxiliaram nas dúvidas dos consumidores