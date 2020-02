Prefeitura vai abrir mais um Centro de Educação Infantil em Pedro do Rio

Petrópolis - Mais um CEI será inaugurado pela prefeitura e, desta vez, em Pedro do Rio. O novo espaço vai funcionar na sede do antigo Colégio Cenecista. O anuncio foi feito pelo prefeito Bernardo Rossi nessa sexta-feira durante uma visita ao prédio que foi cedido para a prefeitura por meio de comodato. Segundo o planejamento da Secretaria de Educação, um polo de atendimento do CREI, o Centro de Referência em Educação Inclusiva, com oficinas e atividades para alunos com deficiência, também será instalado no lugar. O CEI receberá o nome Nilo Peçanha.



“É mais uma conquista para Pedro do Rio. Esse prédio que tem ótimas salas e espaços para atividades diversas estava vazio e será um reforço no atendimento educacional na rede”, disse o prefeito Bernardo Rossi, salientando que o polo do CREI também será um avanço. “Mais próximo das escolas dos distritos, com atendimento especializado e com todo suporte necessário. Agradeço aos responsáveis pelo Cenecista por essa parceria”, acrescentou Rossi.



Esse será mais um CEI inaugurado na rede nesse ano. “Centro, Boa Vista, Corrêas e agora Pedro do Rio. Continuamos nosso planejamento para aumentar o número de vagas na educação infantil com muita responsabilidade, entregando prédios adaptados, com mobiliário novo, brinquedos novos, tudo para garantir o conforto e qualidade para os pequenos”, completou o prefeito.



O Centro de Educação Infantil Nilo Peçanha deverá atender crianças até cinco anos de idade. “As adaptações necessárias serão feitas para que o CEI comece a funcionar o mais rápido possível. Será um reforço muito valioso para a educação infantil em Pedro do Rio”, contou a secretária de Educação, Márcia Palma.



Áurea Maria Martins, ex-aluna do Cenecista, e ex-coordenadora pedagógica, ficou feliz com a novidade. “É uma alegria enorme. Ficava triste em ver o prédio fechado, um lugar que fez tantas pessoas felizes, um polo de ensino com toda estrutura e que merece ser reativado. Sem dúvida, motivo de comemoração para a comunidade. Estou emocionada”, contou. O prédio conta com 13 salas de aula, biblioteca, banheiros e quadra. Pintura e adequações para atendimento das crianças menores serão realizadas nos próximos meses.