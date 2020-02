Inscrições do programa de saúde Agita Petrópolis já estão abertas

Petrópolis - Estão abertas as inscrições para o Agita Petrópolis. O programa oferece atividades gratuitas nos bairros, com aulas de ginástica, alongamento e dança para o público adulto e de iniciação esportiva para crianças e adolescentes. Os interessados devem entrar em contato com a Superintendência de Esportes e Lazer, por intermédio do telefone (24) 2233-1218, para realizar o cadastro. No ano passado, mais de 2,5 mil pessoas foram atendidas em 17 localidades.



Após o recesso de fim de ano, as atividades regulares do Agita Petrópolis retornaram nesta semana. "O acesso a prática esportiva regular é uma recomendação do prefeito Bernardo Rossi. Cada vez mais estamos trabalhando neste sentido", garantiu o superintendente de Esportes e Lazer, Leandro Kronemberger.



Quem participa do programa comemora os resultados da prática esportiva regular. "Além dos benefícios para a saúde, também tem o aspecto social, já que muitas amigas participam e eu convido outras pessoas a virem para o programa", contou Sibélia de Lourdes Arruda Pereira, de 68 anos, aluna do núcleo de Cascatinha, que funciona na Igreja Matriz.



"Não tenho nenhum problema grave de saúde, mas isso só acontece por causa dos esportes que sempre pratiquei", afirma Maria Tereza Rocha de Moura, de 78 anos, garantindo que adora as atividades do Agita. Ela é uma das alunas do núcleo no Centro, no Centro de Cultura. "É uma forma também de distração e de fazer novas amizades. Volto para as aulas sempre feliz e animada. Adoro as professoras e a animação de todas”, disse.



Além do Agita, o governo municipal mantém parcerias com projetos sociais e também oferece diversas modalidades esportivas nos PSFs, nas Academias da Saúde e nas Escolas Municipais. Também voltou a ser realizado neste ano o Festival das Comunidades, um projeto itinerante pelas quadras comunitárias nos bairros da cidade.



"Além da programação nas comunidades, os jogos estudantis estão fortalecidos, criamos o ranking municipal dos corredores, além da reforma das quadras. O esporte em Petrópolis vive um novo momento, com investimento e atendendo a todas as idades”, completa o superintendente.