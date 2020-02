Organizadores do CaminhaDown 2020 buscam parcerias para realização do evento

Petrópolis - O encontro começou pequeno: amigos e familiares de pessoas com Síndrome de Down se reuniam no Centro da cidade, perto do Dia Internacional da Síndrome de Down, para uma caminhada que tinha como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de inclusão deste público. O tempo passou e, com o apoio de parceiros e voluntários, esta reunião cresceu. No ano passado, entrou para o calendário oficial de eventos da cidade e, com carro de som e camisas personalizadas, o grupo hoje chama mais atenção do que nunca. Agora, quer aproveitar este momento para ampliar o alcance de sua voz: pessoas com Síndrome de Down são como todas as outras e precisam de oportunidades.

Apesar da data que marca o Dia Internacional da Síndrome de Down ser celebrado no dia 21 de março, a caminhada petropolitana será realizada sempre no último domingo do mês, de acordo com o calendário oficial de eventos da cidade. Este ano será no dia 29 de março, com concentração na Praça da Liberdade. O local de chegada ainda não foi definido porque o Palácio de Cristal, sede do evento no ano passado, está fechado para obras. O tema deste ano será “Nós Decidimos”, seguindo orientação da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. O objetivo é mostrar que pessoas com Down também participam da tomada de decisões, em qualquer aspecto da vida.

Paula Nicolay, mãe de Thomás, de 9 anos, portador da síndrome, diz que é preciso fazer a voz do grupo ecoar por toda a cidade e, quem sabe, além das fronteiras de Petrópolis. “A caminhada tem nos dado mais visibilidade. Está crescendo a cada ano. No ano passado reunimos mais de mil pessoas. Distribuímos camisas do evento, lanche para as crianças e oferecemos uma manhã de diversão no Palácio de Cristal, com brinquedos e recreação. Foi um momento de integração fantástico. Agora queremos fazer ainda mais. Queremos montar mais kits, fazer mais camisas, oferecer outras atividades. Também vamos orientar sobre questões jurídicas e benefícios, como a lei que permite a aquisição de veículos com desconto”, explica.

Além de buscar empresas que possam apoiar o evento, o grupo também conta com o apoio de pessoas físicas. Para facilitar este contato, criou uma vaquinha online, que tem como meta arrecadar R$ 10 mil. “Tudo o que for arrecadado será empregado na realização do evento. Temos apoiadores entrando com dinheiro, mas buscamos parcerias também. Um mercado, por exemplo, pode ajudar com os lanches e as frutas, por exemplo. Além da infraestrutura, com carro de som, faixas, banheiros químicos e tendas, vamos oferecer oficinas e brinquedos e tudo isso tem um custo. Faremos o máximo possível, de acordo com o que conseguirmos”, diz ela.

O grupo espera conseguir oferecer música e, quem sabe, um foodtruck no local de chegada da caminhada. “Nossa ideia é fazer um evento maior e melhor do que o do ano passado. Entendemos que isso atrai a atenção das pessoas e proporciona um ambiente de interação entre todos, com ou sem Síndrome de Down. Precisamos ampliar nosso alcance. Queremos ser ouvidos. Pessoas com Síndrome de Down são como as outras. Elas estudam, saem com os amigos, namoram, trabalham. Têm uma sensibilidade enorme. É a falta informação que cria uma barreira para o desenvolvimento desses indivíduos”, explica.

Responsável pela inclusão da caminhada no calendário municipal de eventos, o vereador Hingo Hammes lembra que o apoio da população é fundamental. “A caminhada é uma oportunidade para que todos - com ou sem a síndrome - se encontrem, troquem informações e criem uma grande corrente para acabar com o preconceito e garantir mais oportunidades a essas pessoas", explicou. Quem quiser ajudar, é só entrar no site www.vakinha.com.br e digitar CaminhaDown Petrópolis 2020. É possível apoiar o evento doando qualquer valor.