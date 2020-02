Motoristas de Petrópolis mostram dúvidas em relação à nova placa do Mercosul

Petrópolis - As dúvidas já viraram tema nas principais rodas de bate-papo da cidade. Placa antiga ou novo modelo, mais conhecido como "placa Mercosul"? Preciso comprar? Onde posso pagar e quanto vai custar? Essas são perguntas que muitos motoristas têm feito sobre a novidade implantada, desde o último dia 31, em todo o país. Basicamente o novo padrão chegou para substituir as antigas placas cinzas, mas nem todos os veículos devem utilizar. Inicialmente a obrigatoriedade existe, apenas, para casos de primeiro emplacamento e situações que exijam a troca.

Quem deve trocar a placa?

Se você acabou de sair da concessionária dirigindo seu carro zero, fique sabendo que o modelo de placa a ser instalada será a Mercosul, ou seja, a nova placa. Motoristas de veículos que já se encontram em circulação devem ficar atentos às outras regras na troca das placas. Se, por algum motivo, você troca seu endereço de município ou estado, seu carro será obrigado a utilizar a nova placa. Se a placa do seu carro for furtada, danificada por alguma batida, ou pelo desgaste natural, a placa nova também terá que ser adotada. Existe, ainda, a obrigatoriedade da mudança caso seu veículo mude de categoria, isto é, caso vire carro oficial, de aluguel ou particular.

Há também quem prefira realizar a troca, mesmo não se enquadrando nos itens anteriores. Está previsto na legislação a troca voluntária da placa por parte do proprietário do veículo. Nesse caso, haverá a substituição automática do segundo caractere numérico do modelo anterior por uma letra.

Onde comprar as novas placas?

As novas placas do modelo Mercosul devem ser vendidas pelas estampadoras diretamente ao consumidor, sem o intermédio do Detran, como sempre aconteceu. O próprio Detran da sua cidade deve informar os motoristas a respeito da relação de empresas credenciadas para a venda. O Detran faz apenas o registro do veículo e a emissão dos documentos. Depois disso, com o documento em mãos, o proprietário fica responsável por buscar uma estampadora e realizar a compra.

Qual o preço das placas Mercosul?

As placas não chegaram ao mercado com um preço padronizado, ou seja, cada estampador pode cobrar valores diferentes, e assim como faz com outros produtos, você pode, e deve, pesquisar os melhores preços. De qualquer forma, o Detran pode determinar um valor máximo a ser praticado pelas empresas. Vale dizer que cada estado tem seu Detran e que cada um deles vai dizer que valor é esse. O governo federal disse que as novas placas devem ter custo semelhante ao das placas cinza e que em alguns casos poderia ficar até mais barato.



Para que serve o QR Code instalado nas novas placas?

O QR code é um código que pode ser lido pela câmera de qualquer smartphone. Basicamente, serve para dar informações sobre o veículo e, às vezes, rastreá-lo. Com esse código, por exemplo, as autoridades de trânsito podem acessar instantaneamente os dados de qualquer veículo e verificar imediatamente se há algum tipo de clonagem.

Quem ainda tenha qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato com o Detran de Petrópolis pelos telefones (24) 2234-2604, (24) 2235-2518 ou (24) 2235-2496. O site do órgão também apresenta a relação dos veículos que devem migrar para o novo padrão de emplacamento.