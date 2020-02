Nova operação policial dá prejuízo ao tráfico do bairro Floresta

Petrópolis - A ação em conjunto entre a Polícia Militar e Polícia Civil de Petrópolis foi realizada esta semana na comunidade do Calango, bairro Floresta. O trabalho resultou na prisão em flagrante de dois homens, apreensão de um menor de idade e um prejuízo de quase R$ 4 mil, entre dinheiro em espécie e drogas, aos traficantes locais.

De acordo com informações, os policiais realizaram a abordagem após algum tempo de observação no local. No momento, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e detidos por outros policiais que já haviam se posicionado estrategicamente para a operação.

Após a prisão, os dois suspeitos, de 22 e 28 anos, assumiram a responsabilidade pelo trabalho financeiro e anotações do tráfico no bairro, levando os policiais até uma casa onde foram encontrados R$ 3.195 em espécie. O menor, de 15 anos, não conseguiu fugir da polícia e, com ele, foram encontradas 112 cápsulas de cocaína, que seriam vendidas por R$ 5 cada, e mais a quantia de R$ 169.



Os envolvidos foram levados para a Delegacia do Retiro, a 105ª DP. O adolescente foi autuado e liberado posteriormente. Os outros dois detidos também prestaram depoimento. Um deles foi liberado em seguida e seu parceiro permaneceu preso.