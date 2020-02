Volta às aulas tem reforço no trânsito e acréscimo de 145 viagens por dia

Petrópolis - Começa nesta terça-feira, dia 4, o ano letivo para as unidades escolares da rede municipal. Ampliando a ação para o período, a CPTrans estabeleceu a restauração de 145 viagens que tiveram recesso pelas empresas de transporte público no período das férias. A ação acontece por conta do acréscimo no número de usuários dos transportes públicos com a volta às aulas. São várias linhas com maior número de viagens realizadas ao dia. Os agentes de trânsito já foram para as ruas nesta segunda-feira orientar os motoristas nas vias de maior fluxo, já que para as unidades de ensino particulares as aulas já retornaram. A Companhia conta com o apoio da Guarda Civil, que também estará destacando as ações de agentes em áreas de travessia de escola. A Ronda Escolar também voltará às suas atividades.



São 24 linhas que aumentarão o número de viagens com a volta às aulas: Vila Felipe (415), Sargento Boening (419), Lagoinha (429), Pedro Ivo (431), Alto Pedro Ivo (431), Alto Independência – Rua O (463), Castelo São Manoel (609), Castelo São Manoel – Ruas 06 e 11 (619), Terminal Itaipava (700), Madame Machado (704), Posse (711), Terminal Bingen Executivo (10), Terminal Bingen (100), Bataillard (106/134), Duarte da Silveira (111), Dias de Oliveira (116), Vicenzo Rivetti (506), Boa Vista (511), Neylor (525), Terminal Corrêas x Quissamã (300), Valparaíso – Via Duas Pontes (210), Estrada do Gentio (706), Fagundes (707) e Vila Rica (713).



“As linhas começam a operar de acordo com a demanda de passageiros que é bem maior durante as aulas. Nossas equipes também irão verificar o cumprimento dos horários das linhas para que não haja transtornos para os usuários” destacou o diretor-presidente da CPTrans, Jairo Cunha. Já nesta segunda-feira, os agentes de trânsito estiveram na Rua Montecaseros entre a Praça Oswaldo Cruz e saída da Rua Paulino Afonso, na Avenida Piabanha e no cruzamento do Palácio de Cristal, além da Guarda Civil que atuou nos pontos fixos no Centro Histórico.