Defesa Civil de Petrópolis cria Núcleo Comunitário no distrito da Posse

Posse - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias criou um Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) na Posse. Agentes e lideranças comunitárias do local estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira no prédio Regional da prefeitura, discutindo as ações de prevenção de desastres de origem natural que podem ser realizadas de acordo com as áreas de risco do bairro. O próximo passo será definir um local para servir como ponto de apoio em caso de chuvas fortes.



A criação do Nudec foi uma reivindicação dos moradores da Posse em uma plenária realizada para dezenas de lideranças comunitárias, na Casa dos Conselhos, dia 20 de janeiro. Em todo o município, são 15 pontos de apoio instalados em 12 comunidades. O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato, participou do encontro na Regional.



"Hoje demos o primeiro passo para a implantação do Nudec na Posse. Assim como nos nossos outros núcleos, ele já está sendo organizado da mesma forma como vimos no Japão, empoderando a comunidade e entendendo que o principal agente da prevenção de desastres é o cidadão. A Defesa Civil é um dever de todos para com todos", afirmou o secretário.



Ana Maria Oliveira, que fez parte do Nudec no Vale do Cuiabá e adjacências, está morando na Posse há cerca de um ano. Ela é uma das pessoas que fez o pedido pela criação do núcleo no bairro. "Por mais de seis anos eu fiz parte no Gentio e sei o quanto é importante que os moradores estejam organizados no período de chuvas fortes. Minha luta é para que a gente tenha um núcleo organizado e que ajude toda a comunidade", destacou.



Os Nudecs são um elo entre a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias e as comunidades. Os futuros agentes voluntários serão capacitados pelas equipes para deixarem sua comunidade mais segura, fortalecendo cada vez mais a cultura da prevenção de desastres de origem natural.



"A capacitação dos moradores será permanente. Muito antes da chegada do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil, a população local se faz presente, por isso é indiscutível que os danos serão tanto menores quanto mais preparada estiver a comunidade. Por isso, realizamos também o trabalho nas escolas", completou o coronel Paulo Renato.



O Defesa Civil nas Escolas, principal estratégia na redução de risco de desastres da prefeitura, transforma cada unidade escolar participante em um Núcleo Escolar e Comunitário de Defesa Civil. No ano passado, o programa envolveu 212 instituições de ensino, sendo 180 da rede municipal, 30 particulares e outras duas estaduais, em 1.239 atividades.



“Com muito orgulho já recebemos gestores do Estado do Rio, Belo Horizonte e de São Paulo que vieram conhecer o programa criado na nossa gestão. Também conquistamos o reconhecimento da ONU e do Tribunal de Contas do Estado por todo esse trabalho. Acredito que estamos no caminho certo, trabalhando a prevenção de desastres em sala de aula", destacou o prefeito Bernardo Rossi.