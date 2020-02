Defesa Civil em atenção devido à previsão de 140mm de chuva até sexta-feira

Petrópolis - Com a previsão de 140 milímetros de chuva até a próxima sexta-feira, dia 7, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias permanece em estado máximo de atenção. O órgão mantém todo o contingente de 52 agentes de prontidão 24 horas para atender aos chamados dos moradores, que podem ser feitos pelo telefone 199. O órgão permanece atento ao monitoramento constante dos radares e dos pluviômetros e, em caso de necessidade, poderá acionar as sirenes do sistema de Alerta e Alarme. Todos os equipamentos estão funcionando normalmente.



Segundo o Climatempo, as condições para chuva permanecem altas até o fim da semana sobre todo o estado do Rio de Janeiro. Até a próxima quinta-feira, dia 06, grande parte das cidades da região Fluminense terá dias com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Na sexta-feira e no fim de semana, os períodos com sol até aumentam e a temperatura sobe, mas as pancadas de chuva continuam à tarde e à noite.



Em janeiro, a Defesa Civil registrou um quantitativo de ocorrências que corresponde a 47% do total de atendimentos do ano passado. Foram cadastradas 734 em 2020, enquanto nos 12 meses de 2019 foram 1.575 chamados. Os índices de chuva também aumentaram: foram 690,6 milímetros acumulados em janeiro na Rua 24 de Maio, um crescimento de 711% em comparação com o mesmo período do ano passado (85,4 milímetros na localidade).



“Por conta da grande quantidade de chuva que já caiu em janeiro, é importante que os moradores que vivem em áreas de risco tenham atenção redobrada. A população deve ligar para o 199 e informar caso haja alguma ocorrência”, explica o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato. Ele, ao lado do corpo técnico da pasta, acompanha os radares e também os pluviômetros.



“Todas as sirenes estão funcionando perfeitamente, mas é necessário cumprir um protocolo de acionamento, como já expliquei em audiência pública realizada na Câmara Municipal, no último dia 14, e também em plenária para dezenas de lideranças comunitárias, na Casa dos Conselhos, no dia 20. Estamos de prontidão durante todo o verão monitorando os radares e pluviômetros", ressalta o secretário de Defesa Civil.