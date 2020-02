Acidente de moto mata jovem de 17 anos no bairro Cascatinha

Petrópolis - Acidentes envolvendo motociclistas vêm apresentando crescimento significativo em Petrópolis. A vítima fatal, esta semana, foi Lorran Cagnacci Tonhoqui, de apenas 17 anos. O motociclista faleceu após ficar gravemente ferido em um acidente na madrugada do último domingo, na Rua Hyvio Naliato, bairro Cascatinha. Lorran morava no bairro vizinho, Itamarati. Nas redes sociais, parentes e amigos do jovem choraram a tragédia e deixaram despedidas emocionadas em seus perfis. No momento do acidente o jovem levava um amigo, de 28 anos, também gravemente ferido.

Petrópolis teve um último final de semana com trânsito violento. Entre sábado e segunda-feira um total de nove acidentes foram registrados na cidade. Em um dos casos, um homem foi preso após apresentar sinais de forte embriaguez. Ele conduzia um veículo que colidiu com uma moto, no bairro Quissamã. Os passageiros da moto, um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram levados com ferimentos moderados ao Hospital Santa Teresa por médicos do SAMU.

Acidentes cresceram na cidade

No último mês, um levantamento realizado pelas principais montadoras de motocicletas do país e divulgado pelo Jornal O Dia On-line, mostrou que 2019 teve um crescimento de 17% em toda a linha de produção para atender à demanda do mercado. O que se percebe nas ruas, hoje, são motocicletas disputando espaço com veículos de passeio, ônibus e caminhões e, muitas vezes, saindo em grande desvantagem.

Nos acidentes atendidos na emergência do Hospital Santa Teresa, referência em trauma na cidade, 80% são relacionados às motos. Entre as vítimas, quase 70% são do sexo masculino. Acidentes de trânsito continuam representando a maior fatia da estatística. Entre os números de Petrópolis, revelados no último levantamento, 53% com envolvimento de motocicletas. Um número 14% maior que no ano anterior. De acordo com os boletins de ocorrência e atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros, 29% dos condutores não possuíam carteira de habilitação.