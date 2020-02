Circuito Imperial de Lazer terá programação de Carnaval no próximo domingo

Petrópolis - O Circuito Imperial de Lazer, na Rua do Imperador, terá programação especial de Carnaval no próximo domingo, dia 9. Serão oferecidas gratuitamente aulas de ritmos, step e zumba, das 9h às 14h, na Praça Dom Pedro II. Os primeiros 140 participantes receberão um abadá do evento. Promovido pela prefeitura, o circuito neste fim de semana contará com o apoio da Universidade Cruzeiro do Sul.



O trecho entre a Praça Dom Pedro e o início da Rua Marechal Deodoro funciona aos domingos com atividades esportivas e de lazer. "Importante para o desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social dos jovens, o esporte ganha cada vez mais espaço em todos os bairros da cidade", destacou o prefeito Bernardo Rossi.



"Entre os programas regulares criados estão o Agita Petrópolis e o Festival das Comunidades, que atendem a mais de 2,5 mil pessoas, além da ampliação do Circuito para a Rua do Imperador. Também estamos reformando quadras comunitárias. O esporte avançou em três anos mais do que nos últimos 20 anos", completou o prefeito.



Além das atividades na Rua do Imperador, o novo percurso do Circuito Imperial de Lazer da Avenida Barão do Rio Branco vai funcionar das 7h às 12h. Também são opções de lazer o Parque Municipal, em Itaipava, e o Parque Natural, no Centro, para quem gosta de correr, andar de bicicleta ou skate.



"Cada vez mais estamos oferecendo esporte gratuitamente para a população. É uma recomendação do prefeito Bernardo Rossi utilizar a prática esportiva como forma de prevenir doenças e promover a saúde", explica o superintendente de Esportes e Lazer, Leandro Kronemberger. Além da Universidade Cruzeiro do Sul, são parceiros da iniciativa o Sesc Rio, a Unopar, a academia Korper e a Estácio de Sá, que disponibilizam professores e estagiários para o espaço.