Maternidade e pediatria do HAC têm obras de ampliação aceleradas

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi acompanhou na manhã desta quinta-feira o andamento das obras de ampliação da maternidade e da enfermaria de pediatria do Hospital Alcides Carneiro. No último sábado foi inaugurado o Centro Obstétrico, já em pleno funcionamento. As intervenções fazem parte do maior investimento na unidade, R$ 20,8 milhões, numa parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e a Fase, a Faculdade de Medicina de Petrópolis.



O maior hospital público do município é referência no atendimento às gestantes. Além do novo Centro Obstétrico, que abriu novas vagas em leitos de observação e salas de pré-parto, parto e pós-parto, o número de leitos de enfermaria da maternidade também está crescendo. No setor, a unidade passará a contar com um total de 64 leitos. Já na pediatria serão 15 novos leitos, além da abertura de uma brinquedoteca. Também está em andamento o processo para a abertura de um banco de leite na unidade, compondo este bloco de obras.



“Acabamos de inaugurar o novo Centro Obstétrico e em breve entregaremos a maternidade ampliada. A Fase/Faculdade de Medicina está investindo R$ 13 milhões e a prefeitura R$ 7,8 milhões nestas obras de ampliação do hospital por meio de convênio. Além do centro obstétrico, maternidade, banco de leite, pediatria, também teremos mais vagas de UTI e um hemonúcleo. Mas os investimentos são maiores. Todo mês são destinados recursos para o funcionamento do maior hospital do município. Isso é Petrópolis investindo na saúde”, disse Bernardo Rossi.



“Essa parceria com a prefeitura de Petrópolis, estabelecida por convênio, exige de ambas as partes um compromisso de integração. Nosso objetivo, enquanto instituição de ensino superior, é promover a formação de profissionais de saúde, em um hospital de ensino qualificado e certificado, que desenvolve boas práticas em assistência à saúde. O objetivo do município é oferecer à população o acesso a serviços hospitalares de qualidade, que atendam às demandas do sistema de saúde. Com a ampliação de leitos na maternidade e na pediatria mais benefícios serão alcançados, não somente para as mulheres parturientes e seus bebês, como também para os estudantes de graduação e residência, que contarão com espaços, equipamentos e mobiliário que garantem um ambiente qualificado para o processo de ensino-aprendizagem”, destaca Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves, supervisora geral da FMP/Fase.



Além da área do complexo hospitalar, foi construído um prédio anexo ao Instituto Médico Legal para o funcionamento da Sala Lilás, cujas obras estão na reta final. A Sala Lilás fará o acolhimento das vítimas de violência para a realização de exames de corpo de delito e atendimento especializado.