Petrópolis conquista R$ 25 milhões para a saúde junto ao Estado

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi esteve esta semana na Secretaria de Estado de Saúde para celebrar o convênio que irá destinar cerca de R$ 25 milhões para a execução de obras e aquisição de equipamentos para Atenção Primária, Média e de Alta complexidade para a saúde. Entre os projetos contemplados estão a de reforma e ampliação do Hospital Nélson de Sá Earp, o HMNSE, com a abertura de um centro de imagens e a montagem de novos leitos de UTI.



Um termo de cooperação técnica foi assinado pelo prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, e pelo secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Nele, fica acordado que o Estado irá destinar aproximadamente R$ 22 milhões para a compra dos equipamentos e de R$ 3,5 milhões para as obras.



“Quero agradecer ao governador Wilson Witzel, ao secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, além do deputado estadual Tutuca, que vêm ajudando o município destinando recursos, principalmente para a saúde. Essa conquista é muito importante para Petrópolis, são projetos necessários, como a reforma e ampliação do Nelson de Sá Earp, a aquisição de mais um aparelho de ressonância magnética e mais um mamógrafo”, disse o prefeito Bernardo Rossi.



Os projetos foram apresentados em novembro de 2019 e quase todos foram contemplados com os recursos estaduais. Foram mantidos recursos para reforma e ampliação da UBS Águas Lindas e do Centro de Saúde, reforma UBS Oswaldo Cruz, reforma e ampliação do HMNSE, aquisição de aparelhos de Ressonância Magnética, Raio X, Mamógrafo e mesa cirúrgica, aquisição de equipamentos para a ampliações de leitos de UTI para o HMNSE e HAC (Adulto e Pediátrico) e equipamentos para a Atenção Primária em Saúde (Postos de Saúde e UBS).