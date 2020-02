Frentistas levam coronhadas em assalto a posto de combustíveis no Prado

Petrópolis - A ação ocorreu por volta das 21h desta sexta-feira num posto de combustíveis localizado na Estrada União e Indústria, na reta do Prado, em Corrêas. Um homem chegou de moto ao local, sacou um revólver e rendeu os dois funcionários do posto. Segundo relatos das vítimas, o homem agiu com agressividade e chegou a dar coronhadas em um deles. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. As vítimas foram levadas à UPA para atendimento. Ambos sofreram escoriações leves. O caso foi registrado na 105ª DP, no bairro Retiro. A polícia investiga o caso e, até o momento, ninguém foi preso.

Em outro ponto da cidade, PM é recebida a tiros e efetua duas prisões

Policiais militares trocaram tiros com suspeitos de participação com o tráfico de drogas. A ação aconteceu também na noite desta sexta-feira durante uma operação na rua Hans Bistrischan, na comunidade do Alemão. Durante o trabalho, um dos suspeitos, de 22 anos, foi baleado na perna pela polícia e levado para o Hospital Santa Teresa. Policiais chegaram ao local graças a denúncias realizadas por moradores do local. Segundo informações, homens armados estavam comercializando entorpecentes em pontos da comunidade. Duas pessoas foram presas.

Durante a operação, 146 cápsulas de cocaína foram apreendidas com os suspeitos. O registro foi realizado na 105ª DP, no Retiro. Um dos suspeitos está em observação no Hospital Santa Teresa. O outro continua preso aguardando transferência para o Rio de Janeiro.