Bairro Siméria recebe mutirão do Programa Prefeitura Presente

Petrópolis - O Programa Presente realizou mais um mutirão com diversos serviços em um bairro da cidade. O Siméria foi atendido nesta semana com ações como capina e roçada, remoção de entulho, tapa-buraco, manutenção de calçamento, manutenção de redes pluviais e desobstrução de bueiros, entre outros. Pelos menos 65 funcionários das secretarias de Obras e de Serviços e da Comdep foram mobilizados para os trabalhos. O prefeito Bernardo Rossi acompanhou o mutirão.



“Nós realizamos o programa Prefeitura Presente para atender esse tipo de demanda que os moradores apresentam. Quem vive nas comunidades sabe melhor do que ninguém as necessidades de cada local. E por isso estamos aqui no Siméria com limpeza, tapa-buraco, calçamento, desobstrução de bueiros e outros serviços”, afirma o prefeito Bernardo Rossi, que acompanhou o mutirão.



O tapa-buraco aconteceu nas ruas Manoel Francisco de Paula e José Prata. A Rua Presidente Sodré recebeu serviço de manutenção de calçamento e desobstrução de bueiros. Remoção de entulho, capina e roçada foram realizados em diferentes pontos na Manoel Francisco de Paula e na Presidente Sodré.



“Eu vou a muitos bairros e vejo as ações do prefeito em todos os lugares, no Atílio Marotti, em Cascatinha, em todo lugar. Mas eu não posso reclamar de nada como moradora aqui do Siméria, porque sempre estamos sendo atendidos com os serviços da prefeitura”, diz a vice-presidente da Associação dos Moradores do Siméria, Eliete Nogueira.



O bairro Madame Machado também já recebeu mutirão do programa Prefeitura Presente. O próximo local a ser atendido é São Sebastião.