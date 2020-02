Prefeito Bernardo Rossi inaugura mais um Centro de Educação Infantil em Corrêas

Petrópolis - O colorido das salas é só um destaque na ambientação criada para receber as 250 crianças entre 2 e 5 anos que já estão matriculadas no CEI Dagmar Rolando de Oliveira, em Corrêas. O CEI será inaugurado no sábado, dia 15 de fevereiro, às 9h30. Além das salas preparadas especialmente para os pequenos, o CEI conta com uma grande área externa e espaço.



“Esse é um dos CEIs que serão inaugurados pelo poder público para atender com qualidade esse público da educação infantil. Os imóveis foram escolhidos a dedo porque a intenção é a de oferecer espaços com área para atividades diferenciadas que privilegiem a idade das crianças. Esse planejamento garante aproximadamente duas mil vagas na rede municipal”, disse o prefeito Bernardo Rossi.



No CEI Dagmar Rolando de Oliveira as salas são ventiladas, com telas de proteção, mobiliário e brinquedos novos. “Um CEI preparado para atender as crianças tanto no período integral quanto no parcial. Uma reorganização na região que garantiu a criação de novas vagas. Tudo isso com acompanhamento da Secretaria de Educação”, confirmou a secretária de Educação, Márcia Palma.



Os últimos ajustes estão sendo feitos. As paredes já foram pintadas com desenhos e os brinquedos didáticos estão nas salas. O jardim está sendo preparado para receber brinquedos. O nome do CEI - Dagmar Rolando de Oliveira – homenageia uma merendeira que atuou muitos anos na região e conquistou o amor das crianças.



O atendimento no CEI Dagmar começa no dia 10 de fevereiro. “Com merenda de qualidade, cardápio diversificado e criado por nutricionistas para suprir as necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária”, contou o prefeito Bernardo Rossi.



Mais três CEIs serão inaugurados em fevereiro e março pela secretaria de Educação: no Centro, Quissamã e Boa Vista. “Além dos novos espaços, o poder público aumentou o número de vagas ofertadas em espaços já em funcionamento em bairros como Bingen, Centro e Jardim Salvador. Todas as adaptações necessárias foram feitas para garantir o conforto e qualidade no atendimento dos pequenos”, completou o prefeito Bernardo Rossi.