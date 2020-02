Secretaria de Educação publica edital de processo seletivo para contratação de professores

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis publicou um edital de processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de professores para o reforço no atendimento na rede municipal de Educação. Serão 335 vagas. O edital está disponível no site da prefeitura e fundamentado na Lei nº 7.931 de 24/01/2020, que regulamenta as contratações de pessoal por prazo determinado para atender à necessidade temporária até a admissão dos aprovados no Concurso Público que está em processamento. Os interessados em participar deverão entregar a documentação exigida até o dia 19 de fevereiro, na Secretaria de Educação – Avenida da Imperatriz, nº 193, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30.



“Importante que os candidatos respeitem os prazos estabelecidos no edital. Os profissionais serão essenciais para o reforço do atendimento na rede municipal de Educação”, afirma o prefeito Bernardo Rossi. A documentação exigida é a cópia dos documentos: identidade, CPF, Título de eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última votação), quitação com a obrigação militar (masculino), comprovante de escolaridade, registro no Conselho de Classe, comprovante de Habilitação e comprovante de experiência prévia e currículo.



O objetivo é o de preencher, ao todo, 335 vagas de professor, distribuídas entre as atribuições: professor de educação infantil, professor de anos iniciais, educação física, ciências, educação artística, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática.



A Jornada de Trabalho será de 20 horas semanais. A remuneração de acordo com os cargos está especificada no edital - R$ 1.838,86 (mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) aos contratados na Área de Educação Infantil e R$ 2.059,52 (dois mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) aos contratados nas demais Áreas.



“Os requisitos e atribuições de cada cargo também estão descritos no edital. O Processo Seletivo constará também de análise de currículo discriminando títulos e experiência profissional”, acrescenta a secretária de Educação, Márcia Palma. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 02/03/2020 no site da prefeitura. O contrato terá duração de até 12 (doze) meses.