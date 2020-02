Casa é incendiada após queda de raio durante temporal em Itaipava

Itaipava - Uma casa foi parcialmente destruída pelas chamas após ter sido atingida por um raio na tarde desta segunda-feira. O acidente aconteceu em Itaipava, numa das casas do Condomínio Chamonix, no km 57 da BR-040. Os bombeiros foram chamados pelos vizinhos e não tiveram dificuldades para controlar o fogo. A forte chuva não causou maiores danos ou alagamentos, mas veio acompanhada por uma tempestade de raios em alguns locais da cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Um episódio semelhante ocorreu na primeira semana de janeiro, quando fortes chuvas castigaram a cidade de Petrópolis. Durante um temporal, um raio atingiu uma casa na Comunidade Atílio Marotti e feriu uma adolescente de 16 anos. A casa também foi destruída pelo fogo e a menina permaneceu alguns dias em observação no Hospital Santa Teresa. Apenas no primeiro mês de 2020, mais de cinco mil raios atingiram a cidade.

Especialistas no assunto afirmam que desequilíbrios atmosféricos, acompanhados pelo calor natural da estação, são capazes de formar grandes tempestades de raios em questão de minutos. "Elas se formam com muita velocidade. Não existe forma de prever o tempo de duração e nem muito menos onde os raios vão cair. Pedimos sempre para que as pessoas evitem permanecer em locais abertos durante as tempestades. Também não devem se abrigar embaixo de árvores, utilizar eletrodomésticos ou tomar banho em chuveiros elétricos durante a presença das tempestades de raio", garante o professor de física e especialista em raios da UFF, Dilson Figueiredo.