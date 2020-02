Corrida das Mulheres edição 2020 está com inscrições abertas

Petrópolis - A Corrida das Mulheres 2020 segue com inscrições abertas. São 300 vagas para a prova que será realizada no dia 8 de março, começando às 8h, na Rua Alfredo Pachá, no Centro. O valor dos kits varia de R$ 55 a R$ 115. As interessadas podem garantir sua vaga pela internet no site www.peixelersonal.site. O evento conta com o apoio da prefeitura, através da Superintendência de Esportes e Lazer e da CPTrans.



A premiação com troféu será para as cinco primeiras colocadas no geral e para as três melhores corredoras por categoria. O objetivo do circuito é incentivar a presença das mulheres nas corridas de rua realizadas no município. A prática da modalidade ajuda na melhora da resistência física, circulação sanguínea, fortalece o sistema imunológico e ajuda a emagrecer.



“É o empoderamento da mulher através do esporte”, destaca o prefeito Bernardo Rossi, ressaltando os benefícios da corrida de rua para a saúde, proporcionando mais saúde e qualidade de vida. “Criamos uma série de ações para incentivar os corredores a participarem das provas na cidade. Estamos trabalhando para que mais pessoas estejam ativas, com mais saúde e qualidade de vida”, frisa.



“Quando pensamos nos benefícios para as mulheres, vale destacar o aumento do metabolismo, mais lento se comparado ao dos homens”, explica o professor de educação física responsável pela prova, Alexandre Jerônimo. “Será um evento para toda a família, de incentivo ao esporte. Agradeço o empenho e o apoio da prefeitura para a realização do evento. Buscamos incentivar as mulheres a praticar a corrida de rua”, ressalta.



Além desta prova, até o momento, outros 48 eventos estão previstos para 2020. A programação completa está disponível no site da prefeitura. Segundo o superintendente de Esportes e Lazer, Leandro Kronemberger, a corrida é uma ferramenta importante que promove o bem-estar e o lazer. “Dentro da nossa proposta de fomento ao esporte, a prefeitura segue apoiando as provas que acontecem no município, estimulando cada vez mais a corrida de rua. Vamos valorizar cada vez os eventos da cidade e também as nossas equipes de corrida", completa o superintendente.