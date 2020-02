Município dá início à atualização dos dados de servidores ativos e inativos

Petrópolis - Começou na última segunda-feira o Censo Previdenciário do município que está sendo realizado pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis, o INPAS. Mais de 834 servidores já iniciaram os cadastros no formulário eletrônico por meio do site inpas.rj.gov.br/censo e do site da Prefeitura. A ação de recolhimento dos dados é obrigatória e vai até o dia 10 de maio.



O objetivo é atualizar os dados cadastrais funcionais e financeiros dos servidores públicos efetivos ativos, aposentados e seus dependentes e pensionistas. Todo o processo acontece em um formato inédito. A coleta dos dados acontece por intermédio da plataforma online, ou seja, sem a necessidade presencial do usuário, além da disponibilidade do cadastro pelo celular pelas nas plataformas IOS e Android.



“Este levantamento é um grande benefício para o setor público. Em poucos dias já tivemos uma grande adesão dos servidores. Estamos fazendo o Censo com uma plataforma online, com custo zero para o município. Com os números de servidores atualizados poderemos ter um planejamento mais preciso e um estudo mais apurado sobre as futuras aposentadorias", destacou o diretor-presidente do INPAS, Fernando Fortes.



Vale ressaltar que a participação dos servidores é obrigatória, até os afastados ou licenciados, por qualquer motivo, licença sem vencimentos, férias e servidores cedidos. Aquele que não atender o prazo estabelecido, sem justificativa terá seu pagamento bloqueado a partir do mês da conclusão do levantamento dos dados, ficando assim o seu restabelecimento condicionado à realização de seu recenseamento.



A informatização da atualização dos dados irá permitir uma celeridade processual de forma mais segura e eficaz. Com este levantamento, o município poderá qualificar seus planejamentos administrativos e financeiros e até mesmo identificar se há alguma distorção dentro do regime.