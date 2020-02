Reforma no Terminal Centro avança com intervenções no telhado e no piso

Petrópolis - A reforma do Terminal Centro está avançando com intervenções no telhado e no piso da área mais movimentada do espaço. O prefeito Bernardo Rossi acompanhou nesta quarta-feira as obras no local. O Terminal Centro e entorno recebe mais de 100 mil pessoas diariamente, entre passageiros e pedestres.



Quase todas as telhas foram removidas e cerca de 30% já foram recolocadas. Os funcionários seguem fazendo a remoção do entulho do espaço. Também estão sendo feitas limpezas das calhas, que serão impermeabilizadas, e serão colocados rufos.



“Um dos pontos principais dessa obra, que é o telhado, está sendo feita, parte das telhas já foram trocadas. Fizemos a transferência temporária dos pontos de ônibus justamente para o trabalho pudesse avançar. Apesar da chuva que vem caindo nos últimos dias, os trabalhos não pararam e continuam avançando para transformar o Terminal Centro em um local melhor para todos os passageiros e as pessoas que passam por aqui”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



O piso antigo, em granitina, foi todo demolido e já foi iniciado o contrapiso. Já estão sendo feitas as instalações de meio-fio das baias de ônibus. A área de maior movimentação no Terminal Centro terá sistema de orientação para pessoas com deficiência visual, com a colocação de azulejos podotáteis.



A pintura na parte interna também já teve início. Na área próxima do rio, 60% do forro já foi removido para a substituição. Um dos próximos passos da empresa responsável pela obra será a colocação de nova pavimentação de asfalto. Também haverá revisão de toda parte elétrica.



O Terminal Centro é o maior da cidade, com demanda de 1.640 viagens de 80 linhas de ônibus partindo do local todos os dias, levando a população para diversos locais da cidade como Alto da Serra, Quitandinha, Bingen e Retiro, por exemplo. As 37 linhas que utilizam as 12 plataformas do Terminal Centro estão fazendo paradas em outros locais. Os ônibus que atendem as comunidades na região do Alto da Serra fazem embarque e desembarque no lado ímpar da Rua Souza Franco. Já os que atendem a população da região do Quitandinha agora ficam na Rua Dr. Porciúncula, em frente ao comércio. Essa mudança deve durar 60 dias, mas pode ser prorrogada caso seja necessário.