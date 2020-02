Chuva provoca rolamento de pedras e interdita via movimentada em Petrópolis

Petrópolis - Um rolamento de pedras na noite desta quarta-feira na Rua Hermogênio Silva deixou o trânsito no local totalmente interditado. A prefeitura de Petrópolis mobilizou homens da Guarda Civil e agentes da CPTrans, que liberaram a via para o tráfego em meia pista. Agentes da Defesa Civil também avaliam o impacto do deslocamento do maciço rochoso no local. Uma equipe da Secretaria de Obras foi acionada para retirar as pedras da estrada com auxílio de uma retroescavadeira. Apesar do movimento intenso de veículos no local no momento do acidente, ninguém se feriu. A pista já foi totalmente liberada para tráfego de veículos.

A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou 33 ocorrências desde à tarde desta quarta-feira na cidade. Foram, ao todo, 12 casos de deslizamentos de terra. Em um deles, um homem de 34 anos morreu soterrado na Rua Henrique Paixão, no bairro Floresta. Duas crianças foram resgatadas com vida. São três casas interditadas no local até o momento.



A secretaria de Assistência Social esteve na noite desta quarta-feira no bairro Floresta para prestar atendimento e acompanhamento à família vítima do deslizamento. As crianças estão na casa dos avós em segurança. A secretaria fará ainda nesta quinta-feira o cadastro das famílias para receberem assistência material e os benefícios sociais a que têm direito.



As quedas de barreiras também aconteceram nas ruas Ananias de Morais, em Corrêas, Glauce Rocha, no Independência, Dr. Bina Calembe, em Nogueira, Avenida Ipiranga, no Centro, Alberto de Oliveira, na Mosela, Bartolomeu Sodré, no Caxambu, Estrada do Contorno, Philuvio Cerqueira e 28 de Abril, em Itaipava e na rua Joaquim José Rodrigues, em Pedro do Rio.



As equipes da Defesa Civil estão desde a noite de quarta-feira atendendo as ocorrências. Nas últimas 24 horas, o maior índice acumulado está no bairro Independência, com 53 milímetros. No mesmo período, na João Xavier, choveu 45 milímetros. Neste momento, a Defesa Civil está em estado de atenção, por causa da previsão de chuvas fortes. Todo o contingente permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores. Em caso de qualquer sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, o morador deve ligar para o telefone 199 e pedir uma vistoria preventiva à Defesa Civil. A ligação e o serviço são gratuitos.