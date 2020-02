"Ônibus Lilás" sobe a serra e atende população na Praça Alcindo Sodré

Petrópolis - Petrópolis recebeu nesta quarta-feira, na Praça Alcindo Sodré, o “Ônibus Lilás” do Governo do Estado. O ônibus, que conta com duas salas de atendimento, uma cozinha e um banheiro, subiu a serra para atender a população oferecendo serviços de forma gratuita.



O atendimento ao público contou com o Programa de Atenção à Mulher Vítima de Violência, oferecendo juntamente a emissão de certidão de casamento e de união estável, isenção da 2ª via da identidade, de nascimento e de óbito, além de assistência social e psicológica de profissionais que atuaram no local.



O ônibus pertence à Superintendência de Enfrentamento à Violência, da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres – Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e faz parte de um projeto itinerante. Pintado na cor lilás, o veículo é equipado com salas fechadas para garantir a privacidade das mulheres que estiverem sendo atendidas.



A Subsecretária de Estado de Política para as Mulheres, Camila Rodrigues, esteve presente na praça e falou do trabalho que vem sendo realizado no Estado. “Estamos percorrendo todo o Estado do Rio de Janeiro com o Ônibus Lilás oferecendo as mulheres um atendimento especial, para que essas mulheres se sintam acolhidas e com seus direitos assegurados”.



A ação também contou com três atendentes, orientando as pessoas que se aproximavam para esclarecer dúvidas e se orientar sobre os serviços oferecidos. “Isso caracteriza o bom trabalho integrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Petrópolis. Esse trabalho desenvolvido em conjunto, além das atividades estendidas é muito importante”, destacou a coordenadora do Gabinete da Cidadania, Anna Maria Rattes.



Vale destacar que Petrópolis também possui um Ônibus Lilás, para atendimento itinerante às mulheres em regiões rurais. O ônibus pertence ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), que é ligado ao Gabinete da Cidadania.



Cléo de Marco, coordenadora do CRAM, valoriza as ações realizadas pelas mulheres: “Qualquer evento realizado na cidade em prol das mulheres é bem-vindo. É muito importante a realização dessas ações para que essas mulheres se sintam valorizadas”, disse ela.



Maria Ribeiro e Isaias Siqueira moram juntos há 25 anos, ficaram sabendo que ônibus estaria na Praça e decidiram dar entrada na papelada para o casamento: “Esse ônibus trouxe uma grande facilidade, oferecendo esse serviço de forma gratuita. Estamos muito felizes. Agora é dar entrada com o pedido em cartório para nos casarmos”, contou Maria.