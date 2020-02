Guarda Civil Municipal promove cursos de capacitação de agentes da Ronda Escolar

Petrópolis - A Guarda Civil municipal promoveu, esta semana, um curso de atualização dos agentes que realizam o serviço de Ronda Escolar. O objetivo é trazer para eles informações sobre legislação relacionada ao trabalho e também aos assuntos que são abordados diariamente nas visitas às escolas. Esse é apenas um dos vários cursos ou palestras que serão promovidos pelo setor de ensino da corporação, eventos que são voltados tanto para os agentes quanto para o público externo.



A Ronda Escolar possui equipe para atender todas as unidades da rede, tanto no Centro e arredores quanto nos distritos, fazendo visitas preventivas e atendendo ocorrências relatadas pelos colégios, além de palestras sobre os temas importantes para os alunos, como o bullying. No ano passado, foram 1.906 visitas, edições da operação “Lugar de criança e adolescente é na escola”, que tem o objetivo de atuar longe do perímetro escolar e evitar que estudantes fiquem situações de vulnerabilidade.



“Nós temos uma Guarda Civil forte, atuante e que busca constantemente se qualificar para estar preparada para atender a população da melhor forma possível”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



Em 2019, foram mais de 30 cursos e palestras realizadas, incluindo atualização para os agentes sobre legislação de trânsito, palestras em universidades, capacitação sobre atuação em casos de violência contra a mulher (Lei Maria da Penha), curso de condução de cães – extensivo a guardas de outros municípios e policiais – capacitação de professores e funcionários de escolas em atendimento de primeiros socorros (baseado na Lei Lucas), capacitação e montagem do plano de emergência para escola. O efetivo também participou da jornada educativa sobre o atendimento do público LGBTI+ e de um curso em parceria com a UCP: “Desenvolvendo competências sócio-emocionais na atuação da Guarda”.



Para este ano, o planejamento é realizar cursos de atualização dos agentes envolvidos em todos os setores da Guarda Civil, como o grupamento de Trânsito, de Operações com Cães, Patrimonial e de Proteção Ambiental (neste caso, focado no combate à incêndios). Serão feitas capacitações sobre uso correto de extintores de incêndio, chefia e liderança, lei de abuso de autoridade, entre outros.



Nos meses temáticos, como Maio Amarelo, Outubro Rosa e o Novembro Azul, serão planejadas campanhas de conscientização junto à população, escolas e empresas sobre trânsito seguro, saúde da mulher e do homem, respectivamente.



“A seção de ensino tem por objetivo a atualização, capacitação e formação não só dos guardas civis de Petrópolis, mas de outros órgãos de segurança pública e instituições privadas no município e fora dele, por convite”, explica o chefe do setor de ensino da Guarda Civil, Leandro da Silva.



“O principal papel desses cursos é preparar o Guarda para todas as situações que ele pode encontrar no trabalho junto à população no dia a dia, para que ele possa prestar um atendimento cada vez melhor no município”, diz o superintendente geral da Guarda, Jeferson Calomeni.