Equipes da prefeitura trabalham em conjunto para limpar vias da cidade

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira o prefeito Bernardo Rossi esteve no bairro Caxambu para vistoriar o serviço de remoção de uma barreira na Rua Bartolomeu Sodré, por equipes da Comdep. O material, como galhos de árvores e muito barro, está sendo removido com auxílio de maquinário e a pista foi liberada parcialmente para a passagem dos veículos. A previsão é que até o final do dia a via esteja completamente limpa. A Comdep também realizou logo cedo a raspagem de lama na Rua Albino Siqueira, no Alto da Serra.



O prefeito Bernardo Rossi acompanhou todas as ações de perto. “Equipes da prefeitura, de diversas secretarias, passaram a noite e já amanheceram trabalhando para liberar e limpar vias no município. Tivemos uma ação rápida para atender as demandas que surgiram”, afirmou. Ele esteve acompanhado pelo vice-prefeito Baninho, pelo secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Coronel Paulo Renato e pelo secretário de Meio Ambiente, Fred Procópio.



A chuva desta quarta-feira também provocou um rolamento de pedras na Rua Hermogênio Silva que interditou o trânsito totalmente na localidade durante parte da noite. A prefeitura deslocou homens da Guarda Civil e agentes da CPTrans, que liberaram, em um primeiro momento, a via em meia pista.



Com a chegada de servidores da Secretaria de Obras, que trabalharam até as 3h30 da madrugada desta quinta-feira, foi feita a limpeza e a retirada do material que ainda obstruía uma das faixas com auxílio de uma retroescavadeira. Com a ação, a pista foi totalmente liberada para o trânsito. Agentes da Defesa Civil também passaram a noite avaliando o impacto do deslocamento do maciço rochoso.

Escolas têm aulas suspensas devido às chuvas

As aulas nas escolas municipais Antônio José de Lima, no Brejal, Taquaril, no bairro Taquaril e Major Theófilo de Carvalho, em Secretário, estão suspensas nesta quinta e sexta-feira. A medida é provisória e preventiva. Devido às chuvas dos últimos dias, alguns alunos estão enfrentando dificuldade para chegar nas escolas.



O atendimento na manhã desta quinta-feira foi suspenso no turno da manhã nas escolas Senador Mário Martins e Abelardo de Lamare, no bairro Caxambu. Tanto os alunos, quanto os profissionais que atuam nas unidades, tiveram dificuldades para chegar nas escolas devido à barreira que caiu na rua principal. A via já foi limpa e o acesso já está liberado, por isso o atendimento no turno da tarde está liberado.



A Secretaria de Educação está analisando a situação em outros pontos do município, inclusive com relação ao transporte escolar e em contato direto com as equipes das unidades escolares. Os pais que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o Departamento de Inspeção Escolar através do telefone (24) 2246-8675.