Centros de Educação Infantil têm ingresso de 2600 crianças na rede

Petrópolis - Com mais quatro novos Centros de Educação Infantil que serão inaugurados nesse início de ano, a prefeitura vem cumprindo com o planejamento que prevê a criação de mais de 2 mil vagas para educação infantil até o final de 2020. Somente em janeiro, 2.600 crianças foram matriculadas nos CEIs do município. Desse quantitativo total, cerca de 1.600 são vagas novas, criadas a partir da adaptação e início do funcionamento de novos espaços: são crianças de até 5 anos que passaram a ser atendidas integralmente nos Centros de Educação Infantil da rede municipal.



As matrículas ainda estão sendo realizadas, por isso, o quantitativo total de novas vagas deve aumentar. De acordo com o Departamento de Matriculas, a fila de espera por vagas em novembro de 2019 contava com mais de 3 mil crianças. Com as matriculas realizadas em dezembro e início de janeiro, o número de crianças na fila de espera passou para 1.404 em janeiro. Durante a segunda quinzena de novembro, no mês de dezembro e janeiro, o sistema de inscrição para fila de espera ficou fechado justamente por causa das novas matriculas, ou seja, a lista de espera não foi atualizada. A próxima atualização da lista de espera ficará disponível ainda nesse mês no site da prefeitura.



“O quantitativo é variável porque novas inscrições são feitas a cada dia. Por isso, o poder público vem planejando as vagas de acordo com os locais onde há mais procura”, explica o prefeito Bernardo Rossi.



Ainda segundo o Departamento de Matriculas, só nas duas últimas semanas foram feitos mais 560 novos cadastros na fila de espera por vagas. “O planejamento é importante por isso. Não é simplesmente criar novos espaços. Tudo é feito com estudo, de acordo com as necessidades da comunidade e com a garantia de mobiliário, merenda e profissionais para dar suporte nas instituições de ensino”, acrescenta.



O cronograma de ações e das vagas que estão sendo criadas foi apresentado a representantes da Vara da Infância e Juventude e do Ministério Público Estadual, em agosto de 2019. “O planejamento está sendo cumprido e continuaremos fazendo estudos e buscando alternativas para que sejam criadas ainda mais vagas nos CEIs do município. Mas, vale salientar que a cada dia, novas inscrições são feitas na espera por vaga e as crianças continuam nascendo. Tudo isso tem que ser levado em consideração na criação de novos espaços. A responsabilidade com o atendimento de qualidade é prioridade do governo”, destaca a secretária de Educação Márcia Palma, acrescentando que todos os novos CEIs foram adaptados para receber as crianças com conforto e segurança.



O presidente do CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e secretário-chefe de Gabinete, Renan Campos, salienta que o conselho também acompanha o atendimento da educação infantil do município, inclusive com relação à fila de espera. “O conselho atua nesse acompanhamento do atendimento da educação infantil no município, incluindo a criação das novas vagas e novos espaços. Também são demandas do CMDCA, que conta com a participação de membros da sociedade civil. A transparência no processo de criação de novos espaços e atendimento é um dos ganhos da administração municipal e o avanço pode ser constatado pelos números de novas matriculas e planejamento de novos CEIs”, afirma Renan Campos.



Além do CEI Dagmar Rolando, em Corrêas, a prefeitura ainda vai inaugurar novos espaços no Quissamã, Centro e Boa Vista. Só nesses locais são aproximadamente 700 novas vagas. Vale salientar que a Secretaria de Educação também aumentou o número de vagas ofertadas em espaços já em funcionamento em bairros como Bingen, Centro e Jardim Salvador. “Novos espaços e adaptações garantem a criação de mais de 2 mil vagas na educação infantil na rede até o final deste ano”, conclui Márcia Palma.