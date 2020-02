Homem é baleado pela polícia em troca de tiro em comunidade de Petrópolis

Petrópolis - A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira durante uma incursão policial à Comunidade Pontilhão, na Serra Velha da Estrela, em Petrópolis. Após trocar tiros com a polícia, um dos suspeitos, de 22 anos, foi ferido na perna esquerda. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre .765, um quilo de maconha prensada, uma balança de precisão e R$550 em dinheiro.

O suspeito já havia sido preso outras vezes, com três anotações por tráfico de drogas. Ele permaneceu algumas horas na unidade de saúde, foi liberado em seguida e encaminhado por policiais à 105ª DP, no Retiro. Outro suspeito, com 20 anos, também foi preso durante a ação. Ele não possuía antecedentes criminais e permaneceu detido.



Segundo informações da polícia, os dois detidos dizem fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho. O trabalho de investigação policial apurou que a região estaria sendo usada como ponto de distribuição de drogas para outras comunidades da cidade. Ambos confessaram que também integram tráfico de drogas na região e teriam adquirido a maconha na Comunidade de Parque União, no Rio de Janeiro. O dinheiro apreendido, encontrado na casa de um dos suspeitos, seria referente à venda de parte do entorpecente.



Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Um deles vai responder ainda por posse ilegal de arma.