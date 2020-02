Prefeito Bernardo Rossi sanciona lei que prioriza o atendimento às pessoas com fibromialgia

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi sancionou na manhã desta terça-feira a lei municipal que determina o atendimento prioritário para as pessoas que sofrem de fibromialgia em órgãos públicos municipais, empresas públicas e privadas, concessionárias de serviços públicos e estacionamentos do município. A prioridade se dará inclusive no atendimento médico da rede SUS. O ato de assinatura da lei, de autoria dos vereadores Silmar Fortes e Leandro Azevedo, foi acompanhada por representantes petropolitanos da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas.



No encontro, o prefeito Bernardo Rossi aproveitou para anunciar a formação de uma linha de cuidados da Secretaria de Saúde com a finalidade de oferecer atendimento direcionado aos pacientes que sofrem com a síndrome. “É com muito orgulho que sanciono esta lei e agora temos que acompanhar para que ela seja cumprida, para que as coisas aconteçam. Hoje é o primeiro de muitos passos que ainda serão conquistados por estes pacientes”, disse Bernardo Rossi.



Andréa Marques, representante da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas, comemorou: “Com essa lei, a gente passa a existir, sai do anonimato. Hoje o prefeito Bernardo Rossi está dizendo com essa assinatura que existem pessoas com fibromialgia no nosso município”, falou.



A secretária de Saúde apresentou o fluxo de atendimento de profissionais na rede que prestam atendimento aos pacientes com fibromialgia. A rede SUS conta com as especialidades em reumatologia, psicologia, fisioterapia, neurologia, nutricionista, fisiatria, além de acupuntura e práticas integrativas. “A rede já conta com todos estes profissionais, estamos agora reorganizando a linha de cuidados específica para estes pacientes”, ressaltou.



O que é a fibromialgia?



A fibromialgia é uma síndrome que se manifesta por meio de dores em diferentes partes do corpo, principalmente na musculatura. Outros sintomas estão associados a fibromialgia, como a fadiga, sono não reparador, alterações de memória, atenção, ansiedade, depressão entre outros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura.



A fibromialgia acomete mais as mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos, mas existem alguns casos em pessoas mais velhas, crianças e também adolescentes. Calcula-se que, no Brasil, a doença afete cerca de 3% da população.